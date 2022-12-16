Tips om die irritante okselgeur uit shirts te krijgen

Zo krijg je die vervelende okselgeur uit je shirts
Productonderhoud
Voor wanneer de stank echt niet weggaat.
Voorraden
- Kokend water
- Aspirine en wijnsteen (kaliumwaterstoftartraat)
- Zuiveringszout
- Zout
- Witte azijn
- Vloeibaar wasmiddel
Benodigdheden
- Zachte borstel of tandenborstel
- Emmer
- Sprayflacon
Klinkt dit je bekend in de oren? Je sportshirt komt net uit de wasmachine, maar ruikt alsnog niet fris, met name onder de oksels. Gelukkig kun je de geur verwijderen met een paar huis-tuin-en-keukenmiddeltjes. Lees verder voor een aantal handige trucs.
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Laat je shirt luchten na je work-out
Hang je shirt meteen na thuiskomst op, zodat het zweet kan verdampen. Laat het niet opgepropt in je tas zitten.
Was het shirt daarna zo snel mogelijk
Was je shirts na elke draagbeurt. Zo voorkom je dat geurtjes en bacteriën zich ophopen. Doe dit als volgt:
Zo krijg je geurtjes uit shirts
1.Keer je shirts binnenstebuiten
Hierdoor wordt het stinkende materiaal bij de oksels blootgesteld aan de lucht.
2.Behandel het gebied voor het wassen
Om geurtjes te bestrijden kun je een van de volgende middelen gebruiken voor je het shirt in de was doet:
- Kokend water: giet langzaam over de stinkplek(ken).
- Aspirine en wijnsteen: meng 240 ml water met een eetlepel wijnsteen en drie aspirientjes zonder omhulsel. Wrijf de pasta op het gebied onder de oksels met een schone tandenborstel. Laat het mengsel 20 minuten intrekken.
- Zuiveringszout: meng met warm water tot er een pasta ontstaat en wrijf deze vervolgens op de oksels. Laat het mengsel minstens 15 minuten intrekken. Of laat het shirt weken in een wasbak gevuld met warm water en 90 gram zuiveringszout.
- Zout: vul een emmer voor de helft met warm water, doe er 150 gram tafelzout bij en laat het shirt erin weken.
- Witte azijn: laat het shirt een halfuur weken in een mengsel van 1 deel azijn op 4 delen water.
- Vloeibaar wasmiddel: breng het aan op de stinkende plekken en laat het vijf minuten intrekken.
3.Was het shirt in de wasmachine
Gebruik wasmiddel en warm of heet water. Was de shirts nogmaals in de wasmachine als niet alle geurtjes eruit zijn.
4.Drogen
Overweeg om het shirt in de buitenlucht te laten drogen (of voor een open raam).
5.Opbergen
Leg droogtrommeldoekjes tussen je opgevouwen sportshirts als je het zekere voor het onzekere wilt nemen.
Als je geen tijd hebt om meteen een was te draaien
Probeer een van deze methoden (van snelst tot langzaamst) als je je shirt niet meteen kunt wassen. Doe de eerste twee middeltjes voor het gemak in een sprayflacon om in je sporttas te bewaren.
- Geurverdrijvende spray: met dit handige middeltje kun je zo van de sportschool door naar kantoor. Meng 475 ml toverhazelaar of gedestilleerde witte azijn met ongeveer 10 druppels essentiële olie (van de geur van je voorkeur, zoals lavendel of rozemarijn) en doe dit in een sprayflacon. Of gebruik een textielverfrisser. Schud de fles goed en besproei de problematische plekken.
- Wodka: dit is een alternatief als je onderweg bent. Doe wat wodka in een sprayflacon en sproei de wodka op de stinkplek(ken).
- Zuiveringszout: strooi een klein beetje zuiveringszout over de stinkende plekken. Laat het 15 minuten intrekken en schud het shirt daarna uit.
- Droger: doe het shirt 10 à 15 minuten in de droger (op de hoogste stand om zoveel mogelijk ziektekiemen en virussen te doden).
- Vriezer: doe het shirt in een plastic zak en leg het een uur in de vriezer. Laat het shirt daarna weer op kamertemperatuur komen.
Kies voor katoenen shirts
T-shirts van natuurlijke vezels (zoals katoen) ventileren beter dan T-shirts van synthetische materialen (zoals polyester en rayon). Voor een onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd in een editie van het tijdschrift Applied and Environmental Microbiology, werden de geuren van en de hoeveelheid bacteriën op katoenen en polyester T-shirts na een intensieve spinningsessie met elkaar vergeleken. De onderzoekers zagen dat er op de katoenen T-shirts minder bacteriën aanwezig waren dan op synthetische shirts, wat waarschijnlijk verklaart waarom natuurlijke materialen na een work-out minder sterk ruiken.
Tekst: Dina Cheney