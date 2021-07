Hoe je volgens slaapartsen gebroken nachten kunt voorkomen

5. Je gebrek aan vermoeidheid

Te veel tijd in bed doorbrengen terwijl je niet slaapt heeft ook een averechts effect. Je wilt namelijk dat je lichaam het bed associeert met slapen, legt Peters uit. "Als je te veel tijd wakker in bed doorbrengt, kunnen we het bed gaan associëren met wakker zijn, of nog erger, met angst, onrust en slapeloosheid."



Zo pak je het aan: neem in je woonkamer een uur om tot rust te komen (je kunt lezen, rustig/diep ademhalen, yin-yoga, herstellende yoga of mindfulness doen, je spieren langzaam ontspannen of naar ontspannende muziek luisteren), voordat je je naar de cocon van je bed begeeft. De slaperigheid komt op deze manier vanzelf, aldus Baker.







Zelfs als je al deze adviezen opvolgt, kan het zijn dat je alsnog om drie uur 's nachts wakker blijft worden. In dat geval kun je de beproefde methode van het schaapjes tellen gebruiken, want die werkt, zegt Baker. Of je kunt proberen om te 'dagdromen' in bed: beeld je in dat je op een plek bent waar je je fijn voelt en concentreer je op een diepe ademhaling. Geen succes? Kom even uit bed als je al meer dan 20 minuten wakker ligt (zodat je het bed niet met wakker zijn gaat associëren) en lees wat, mediteer of zet zachte slaapmuziek op. Zoek de lakens pas weer op als je ogen dicht beginnen te zakken. Gun het wat tijd en heb vertrouwen in het proces, want die slaap komt echt wel.