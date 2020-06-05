Stippel de perfecte hardlooproute uit

Met een vast rondje in het park kun je zonder erover na te denken de deur uit stappen (en de eerste stap is al een grote, dat weten we allemaal). Maar zelfs je lievelingssalade gaat af en toe vervelen, en dan heb je wat afwisseling nodig.



"Wat is er leuk aan elke dag dezelfde 5 kilometer lopen?" vraagt Nike Senior Director Global Running Chris Bennett, oftewel Coach Bennett. "Dan heb je buiten 'ik heb nog een rondje gelopen' geen successen behaald."

Variatie in je runs, op elke mogelijke manier, is cruciaal om de interesse in de sport niet te verliezen, aldus Coach Bennett. Bovendien, voegt hij toe, is het essentieel om je spieren op nieuwe manieren uit te dagen (zo word je fitter en loop je krachtiger), en je lichaam gezond en je geest actief te houden.



Blijf je in herhaling vallen? Gebruik deze tips om eens een andere route te lopen en op een veilige manier nieuwe plekken te ontdekken, zodat je altijd zin hebt om te lopen.