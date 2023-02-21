Tips van basketbalcoaches en -pro's om vrije worpen te gooien

Een vrije worp betekent een kans om een punt te scoren in een basketbalwedstrijd, zonder dat de tegenpartij erbij komt kijken. Er is om die reden vaak ook veel druk van coaches, teamgenoten en fans om te scoren wanneer deze kans zich voordoet.

Vrije worpen zijn letterlijk gratis punten voor je team, aldus Jamie Hagiya, een voormalig basketbalspeler aan de universiteit van Zuid-Californië. Vaak wordt de winst bovendien bepaald door vrije worpen.

"Liggen de scores aan het eind van het spel dicht bij elkaar, dan wil je die vrije worpen gebruiken om te winnen of om met gelijkspel op een verlenging aan te sturen", zegt Matt Beeuwsaert (Coach Beez), voormalig professioneel basketballer die nu coacht in Los Angeles, Californië. Kortom: het loont om aan je techniek voor vrije worpen te werken.

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Hier geven basketbalpro's en coaches je tips om van elke worp een succes te maken.