Zo overwin je faalangst, volgens coach Patrick Sang

Aan het begin van mijn carrière liep ik vooral de steeplechase, waarbij je over hordes en waterbakken moet springen. Je lichaam en geest moeten samenwerken om elk volgende obstakel te overwinnen. Dit geloof is het uitgangspunt van mijn coachingstijl. Ik wil dat mijn hardlopers zich er bewust van zijn hoe hun armen zwaaien, hoe hun benen bewegen en waar hun blik op is gevestigd. Zelfs bij lange afstanden, als het onaangenaam kan worden om elk gevoel bewust te registeren, moeten lichaam en geest van een hardloper altijd perfect op elkaar zijn afgestemd. Als dat zo is, kan een hardloper slimmer hardlopen, zonder dieper te moeten gaan.



In zekere zin is angst een seintje om alert te blijven en aandacht te schenken aan je gemoed. Als je jezelf kunt trainen om je te concentreren op hoe je lichaam beweegt als je angstig bent, heb je een krachtig middel in handen om je te helpen presteren als je onder druk staat. Dat lijkt op dit moment misschien onhaalbaar, als je angst net een stem is die tegen je schreeuwt dat je in paniek moet raken. Maar als je alle andere technieken die ik hier heb genoemd toepast (stressvolle gesprekken mijden, jezelf kalmeren met muziek of een boek, een leidersrol op je nemen binnen je ploeg), kan die angst steeds verder afzwakken, tot die niet meer is dan een fluisterende stem.



Je kunt dit gefluister als een boodschap zien. "Nu moet je je concentreren. Nu moet je goed ademhalen. Nu moet je je echt op het moment concentreren." Je angstgevoelens zullen misschien nooit helemaal verdwijnen, maar ze kunnen wel veranderen. En misschien kom je er wel achter dat je die andere vorm van angst juist nodig hebt.



Coach Sang