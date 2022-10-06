Doe deze dribbeloefeningen voordat je gaat basketballen

Het basketbal kent een aantal basisvaardigheden. Iedere basisbeweging goed onder de knie krijgen, van passen tot schieten, kan je algehele spelvaardigheid verbeteren. Maar van al deze basisbewegingen is dribbelen het belangrijkste om je mannetje te blijven staan op het veld.

"Dribbelen is het belangrijkste in basketbal", zegt Oz Martin, voorzitter en oprichter van Legacy Youth Sports. "Op een gegeven moment krijg je tijdens een wedstrijd de bal. De basis van basketbal begint met dribbelen."

Daarom zijn dribbeloefeningen zo belangrijk, zeker voor nieuwe spelers. Ashleigh Edwards, mede-eigenaar van en uitvoerder bij Iconic Sport Performance, een trainingsfaciliteit voor basketbal, zegt dat dribbelen "extreem belangrijk en noodzakelijk is voor het algehele succes van een team". Het is zo belangrijk, zegt ze, dat je "eerst goed moet leren dribbelen voordat je leert hoe je moet schieten".

Dribbeloefeningen "kunnen je balbeheersing, hand-oogcoördinatie en wendbaarheid helpen verbeteren", zegt Matt Wilson, sportprestatiecoach. Deze oefeningen kunnen je uiteindelijk helpen de bal met meer gemak te beheersen en je zelfvertrouwen op het veld te verbeteren, zegt hij.

Dribbelen is een vaardigheid waar je continu aan kunt blijven werken, zegt Martin, doelend op het feit dat zelfs professionele spelers nog regelmatig dribbeloefeningen doen.

Als je niet weet hoe je moet dribbelen, ben je waarschijnlijk nog niet bekend met dribbeloefeningen die je kunnen helpen je basketbalspel te verbeteren. Of het spel nu helemaal nieuw voor je is of je je techniek wilt verfijnen, experts raden deze dribbeloefeningen aan om je vaardigheden te verbeteren.