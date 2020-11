Heb ik meer ijzer nodig in mijn dieet?

Zo verhoog je je ijzerinname

Hier volgt een korte uitleg over hoe je je ijzer weer op peil krijgt en hoeveel je nodig hebt. Om te beginnen zijn er twee soorten ijzer: heemijzer, dat afkomstig is van dieren, met name rood vlees en gevogelte, en non-heemijzer, dat uit planten komt. "Het ijzer in heemvoedsel wordt meestal gemakkelijk door het lichaam opgenomen", vertelt Foroutan. Non-heemijzer is echter vaak gebonden aan natuurlijke plantaardige stoffen die moeilijk te verteren zijn, waardoor de absorptie moeilijker is.



De aanbevolen dagelijkse inname is 8 milligram voor mannen en 18 milligram voor vrouwen (27 als je zwanger bent), zo stelt het National Institute of Health (NIH). Als je vegetariër bent, heb je bijna het dubbele daarvan nodig, als compensatie van de slechte absorptie. Door spinazie en andere donkere bladgroenten, gedroogde abrikozen en perziken, erwten, bonen, linzen en palmharten te eten, krijg je meer van het mineraal binnen. Raadpleeg eerst je huisarts voordat je je hoeveelheid drastisch gaat verhogen of zelfs maar een supplement gaat overwegen. Want 45 milligram of meer ijzer, tenzij voorgeschreven, kan tot maagproblemen leiden.



Om non-heemijzer beter te laten opnemen door je lichaam, moet je het combineren met heembronnen door je spinazie-met-linzen aan te vullen met bijvoorbeeld een kleine steak, want daarmee verbeter je de opname van ijzer. Of combineer als je niet van vlees houdt ijzerrijke voeding dan met voeding die rijk is aan vitamine C, zoals paprika, tomaten, citrusvruchten en aardbeien. "Vitamine C stimuleert een chemisch proces dat die sterke plantaardige stoffen helpt afbreken, zodat je er meer ijzer uit kunt halen", vertelt Adam Feit, performance-nutrition coordinator bij Precision Nutrition. Verder kunnen de tanninen in thee en koffie de opname van ijzer beperken, dus probeer geen koffie of thee te drinken binnen 60 tot 90 minuten voor of na het eten van ijzerrijke voeding, voegt Wardenaar eraan toe.



Is je ijzerniveau eenmaal weer op peil, dan voel je je als het goed is binnen enkele dagen weer beter, zegt Wardenaar. En waarschijnlijk wil je het nooit meer weglaten van je bord (of barbell).