Zijn er goede soorten 'comfortfood'?

1. Erachter komen wat "je goed voelen" echt betekent.

Comfort gaat meer over de staat van je lichaam nadat je gegeten hebt en niet terwijl je eet, zegt Krista Scott-Dixon, PhD, Director of Curriculum bij Precision Nutrition. "Je zou een kalme en langdurige gerichte alertheid moeten voelen, niet een tijdelijke gevoelloosheid — ook wel 'food coma' genaamd — of een opgefokt gevoel", zegt ze. Je zou je moeten voelen alsof je op een zondagmorgen met een kopje koffie op je balkon zit en niet lusteloos of prikkelbaar.



Op zoek naar eten dat je echt een goed gevoel geeft? Ga dan bij jezelf na hoe je lichaam op de volgende momenten aanvoelt: direct na het eten, één uur daarna, (als je lichaam is begonnen met de vertering), de volgende ochtend en tot wel een paar dagen daarna, zo raadt Scott-Dixon aan. Een oncomfortabel vol gevoel en een opgezette maag kunnen gelijk opkomen, maar andere alarmbellen, zoals een toenemend opgeblazen gevoel, maag-darmklachten of vermoeidheid kunnen pas na 12 tot 24 uur optreden, legt ze uit. Dat zijn de tekenen dat je het eten van dat "comfortfood" nog eens onder de loep moet nemen.



2. Kies voor lekker én voedingsrijk eten.

Ga niet voor lekkernijen die veel verzadigde of transvetten en lege calorieën bevatten of vol zitten met toegevoegde suikers, maar kies voor voedsel met een betere voedingswaarde. Ruil bijvoorbeeld boter in voor een avocado; deze bevat een gezondere soort vet en heeft een vergelijkbare romigheid. Of probeer een antioxidantrijke "kaas" gemaakt van amandelen en cashews, zegt Olenik. En vervang geraffineerde suikers zoveel mogelijk door fruit (zoals bessen en dadels). Onbewerkte, voedingsrijke producten (fruit, groenten, volkoren granen, enz.) kunnen je niet alleen helpen om je fysiek goed te voelen, maar kunnen ook je geest rust geven, zegt Olenik.



3. Zorg voor je darmen.

Deskundigen noemen het de hersen-darm-as: de bacteriën in je maag-darmstelsel sturen signalen naar je centrale zenuwstelsel. Als je niet zulke gezonde voeding eet, kunnen deze bacteriën uit balans raken. Hierdoor voel je je gestrester of verdrietiger dan normaal, zo blijkt uit onderzoek. Van het eten van voedsel dat de goede bacteriën in je darmen ondersteunt, zoals vezelrijke volkoren granen en linzen, vetten die rijk zijn aan omega-3 (walnoten, lijn- of chiazaad) en gefermenteerde producten (kefir, zuurkool of kimchi), kunnen lichaam en geest juist profiteren, zegt Olenik. De reden hiervoor is dat dit type voedingspatroon, eventueel aangevuld met dagelijkse probiotica, zou kunnen helpen om je darmbacteriën in balans te brengen, zegt Olenik. Hierdoor is de kans groter dat je mentaal en fysiek lekker in je vel zit.