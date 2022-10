Alles wat je moet weten over golfscore begrippen

"Als je een rondje golf vergelijkt met een andere sport, is het bijna als een seizoen", zegt Whithaus. Zijn advies: zie een rondje golf als een American football-seizoen dat 18 wedstrijden telt, en elke hole als een aparte wedstrijd. "Speel tegen de tegenstander [of hole] die voor je staat in deze wedstrijd en ga dan later door naar de volgende wedstrijd."

Samen met de spelers bepaalt Whithaus voor elke hole wat een 'overwinning' is op basis van hun vaardigheidsniveau. Vervolgens proberen ze die score te halen om elke hole te winnen.

"Als ik een beginner ben, kan ik bijvoorbeeld met een double bogey of beter winnen, en met een triple bogey of slechter verliezen", zegt hij. Door holes op deze manier te zien, hoef je jezelf niet druk te maken over par, maar kun je je richten op het halen van je beoogde score.

"Als ik zo denk, hoef ik niet per se alles op alles zetten om een 3 of 4 te scoren", zei hij. "Als er een vijver of een beek is, probeer ik het niet in één keer te doen. Ik kan drie of vier keer slaan om de bal erover te krijgen."

Een realistische score in gedachten houden voor elke hole kan bijdragen aan het belangrijkste aspect van golf voor beginners, zegt Small: je houdt er plezier in.

"Vanuit recreatief oogpunt kunnen scores overdreven worden, omdat mensen competitief zijn", zegt Small. "Als je gaat golfen in de hoop een goede score neer te zetten en tegelijkertijd plezier te hebben, speel je beter dan wanneer het alleen maar om de score gaat."