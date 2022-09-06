Alles wat je moet weten over golfscore begrippen

Volgens de Professional Golfers' Association (PGA) wordt 'par' al sinds 1911 als golfterm voor scores gebruikt. Par is een standaard aantal slagen voor een hole, maar die standaard is voor experts.

De United States Golf Association (USGA) definieert par als de "score die een ervaren speler moet kunnen halen." Een poging om par te scoren kan dus tot frustratie leiden als je een beginner bent.

Elke hole heeft zijn eigen par-score, wat meestal afhankelijk is van de lengte van de hole. De USGA raadt aan holes tot 240 meter voor mannen en 200 meter voor vrouwen als een par-3 te beschouwen. Holes van 220 tot 450 meter voor mannen en 180 tot 380 meter voor vrouwen zijn een par-4. En holes van 410 tot 650 meter voor mannen of 340 tot 550 meter voor vrouwen zijn een par-5.

Op elke baan zul je een andere mix van deze par-3-, par-4-, en par-5-holes aantreffen. Zo kan op één baan de vierde hole een par-4 zijn. Op een andere baan zou de vierde hole korter kunnen zijn, en dus een par-3.

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Naast de par-score voor elke hole heeft elke baan een totale par-score, die gelijk is aan alle par-scores voor elke hole bij elkaar. Dat is waar de positieve en negatieve getallen op het scorebord voor staan: als een speler een score van -1 heeft, is diegene één slag onder (of beter dan) de totale par. Als de score +4 is, is de speler vier slagen boven (of slechter dan) par. En de score 'E' staat voor par spelen, wat betekent dat de speler precies de par-score heeft.

Scores die boven of onder par liggen voor een hole hebben verschillende namen.