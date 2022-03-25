Beste golfgear van Nike voor beginners

De top 10 golfessentials van Nike voor beginners
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Een nieuwe sport uitproberen vereist veel oefening en de juiste gear. Ontdek de top golfessentials van Nike om jezelf klaar te stomen voor je eerste dag op de green.
Voor nieuwe golfspelers is het allereerst van belang om een set golfclubs en golfballen te kopen of te huren – zonder kun je immers niets op de green – maar er komt meer bij golf kijken dan alleen clubs en ballen. Wil je alles uit je volgende ronde halen en je tegelijkertijd comfortabel voelen? Check dan deze lijst met essentiële gear voor een succesvolle eerste keer op de baan onder alle omstandigheden.
10 golfessentials van Nike voor beginners
1.Golftas
Als je een comfortabele manier zoekt om je golfclubs mee te nemen – in een golfkar of lopend – kies dan voor een golftas met een anatomisch gevormde dubbele schouderband. Zo wordt het gewicht van de clubs evenwichtiger over je lichaam verdeeld. Tassen met waterbestendige vakken kunnen heel handig zijn als het weer om dreigt te slaan. De vakken zijn ideaal voor je waardevolle spullen en een regenscherm beschermt je clubs tegen de elementen.
2.Golfhandschoen
Een golfhandschoen beschermt tegen blaren en geeft grip, zodat de golfclub niet uit je handen glijdt. Dat is handig als je handen zweterig worden of als je in warme en vochtige omstandigheden golft. De golfhandschoenen van Nike zijn gemaakt van zacht leer dat lang meegaat. De rug van de hand is geperforeerd voor ventilatie.
3.Pet of klep
Net als bij andere buitensporten of -activiteiten biedt een pet of klep bescherming tegen de zon. Bij golf kan de zon in je ogen bovendien je prestaties beïnvloeden. De golfpetten, kleppen en vissershoedjes van Nike zijn gemaakt van zweetafvoerende materialen die je koel en droog houden. Ze zijn de finishing touch voor je golfoutfit. Maar elke willekeurige pet die je nog in de kast hebt liggen werkt ook.
4.Zonnebrillen
Een andere belangrijke accessoire, om verblinding tegen te gaan en je ogen tegen de zon te beschermen, is een goede zonnebril. Elke lichte, goed passende bril is geschikt. Een exemplaar met gepolariseerde glazen is nog beter, omdat dit de schittering van water of sneeuw vermindert.
5.Bidon
Als je uren op de green bent, is het belangrijk om gehydrateerd te blijven. Een herbruikbare bidon neem je makkelijk mee in een van de vakken van je golftas. Kies een geïsoleerd exemplaar, voor koele en verfrissende drankjes.
6.Golfschoenen
Nieuwe golfers moeten er rekening mee houden dat een groot deel van het spel bestaat uit op de been zijn en veel stappen zetten. De lengte van een officiële baan met 18 holes ligt tussen de 5,6 en 6,4 kilometer. Golfschoenen ondersteunen je voeten met extra demping en grip. Doordat ze waterdicht zijn, houden ze vocht van regen of dauw buiten.
7.Golfshirt of -polo
Voordat je een dagje de baan opgaat is het slim om na te gaan of er misschien bepaalde kledingvoorschriften gelden. Bij golfclubs is het kledingvoorschrift voor mannen vaak een shirt met een kraag en een pantalon. Voor vrouwen geldt dat ze een shirt met een kraag en een pantalon of een rok moeten dragen. De golfkleding van Nike past bij de stijl van de sport en biedt daarnaast comfort en prestatievoordelen, zoals snelle vochtverdamping, ventilatie en elasticiteit, zodat je je swing alle ruimte kunt geven. Voor een moderne twist kun je in plaats van een klassieke polo kiezen voor een model met een gestroomlijnde opstaande kraag.
8.Golfbroeken of -rokken
Afhankelijk van het weer en eventuele kledingvoorschriften kunnen mannen een balletje slaan in een golfbroek of golfshorts. Vrouwen hebben meestal de keus uit een rok, shorts of een broek. Kijk wat de kledingvoorschriften zijn en kies voor datgene dat de hele dag het meest comfortabel en ventilerend is. Kleding van Nike Dri-FIT materiaal voert zweet af van je huid. Voor koelere dagen zijn broeken gemaakt van Nike Therma-FIT juist een goede keus om je warm te houden. Het is een goed idee om een paar exemplaren te hebben die goed bij je golfshirt en het weer passen.
9.Riem
Een riem is een handige (hoewel niet noodzakelijke) accessoire. Een riem maakt je outfit af en houdt je broek netjes op zijn plaats tijdens de swing. Nike heeft golfriemen van stretchmateriaal, leer en geweven exemplaren die allemaal ontworpen zijn om je comfort en voldoende bewegingsvrijheid te bieden. De riemen hebben een verstelbare metalen gesp.
10.Golfjack
Beginners die regelmatig willen golfen, moeten zich niet door koude ochtenden of regenbuien laten weerhouden om op de driving range te oefenen. Een fleece of een bodywarmer of jack van isolerend materiaal beschermt je tegen de elementen, zodat je al je aandacht op je spel kunt richten. Nike heeft stijlen voor elk weertype, van convertible ripstop tot isolerende donsjassen met een waterafstotende afwerking. Kleding gemaakt met Nike Therma-FIT is speciaal ontworpen om warmte vast te houden zonder volume toe te voegen, zodat je warm kunt blijven zonder dat je een zwaar jack hoeft mee te slepen.
Veelgestelde vragen
Welke gear moet je als beginnende golfspeler aanschaffen?
Begin met een set van acht tot tien clubs, een stuk of tien golfballen en een comfortabele golftas om alles in mee te nemen. Een paar comfortabele en ondersteunende golfschoenen is ook handig, net als een eenvoudige golfoutfit die je koel en droog houdt en waarmee je voldoet aan eventuele kledingvoorschriften van de golfbaan. Smeer je op een zonnige dag goed in met zonnebrandcrème en zorg dat je tijdens het spelen voldoende drinkt.
Hoeveel clubs moet je als beginner meenemen?
Beginners kunnen met acht tot tien clubs beginnen om hun niveau op te bouwen. Als je niet meteen wilt investeren in een set nieuwe clubs kun je ze eerst huren of kijken of je ze voordelig tweedehands kunt kopen.