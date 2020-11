De invloed van suiker op je lichaam

Dit is de reden: vanwege hun scheikundige samenstelling bevatten alle koolhydraten — ja, zelfs groenten — suiker. Wanneer je koolhydraten eet of drinkt, breekt je spijsverteringsstelsel grotere suikermoleculen af tot kleinere, zodat ze kunnen worden opgenomen door de bloedsomloop, legt erkend sportdiëtist Lauren Antonucci, RDN, de eigenaar van Nutrition Energy in New York, uit. Je alvleesklier geeft vervolgens insuline af, waardoor de suiker je cellen, spieren en lever kan bereiken, waar het voor energie wordt gebruikt of wordt opgeslagen voor later gebruik.



Wanneer je te veel zoete dingen eet (en dat kan natuurlijk gebeuren), stijgt je bloedsuiker heel snel, waardoor je lichaam als compensatie snel insuline aanmaakt. Je suikerniveau kan vervolgens snel dalen, waardoor je energiepeil keldert. En als je probeert de verminderde energie weer aan te vullen door meer suiker te eten, begint de cyclus weer van voren af aan, legt Antonucci uit.



Als je regelmatig te veel suiker binnenkrijgt, kan de voorraad voor 'later gebruik' worden opgeslagen in vetcellen, wat, als je meer eet dan dat je lichaam nodig heeft, tot gewichtstoename leidt. Dit alles kan een verklaring zijn waarom uit onderzoek is gebleken dat het beperken van toegevoegde suiker (straks meer daarover) kan leiden tot een gezonder hart, minder kans op hartaandoeningen, een beter gewicht en zelfs een mooiere huid en betere nachtrust.



Onbewerkt voedsel dat van nature zijn eigen suiker bevat — zoals mango's — bevat echter ook voedingsstoffen als vezels, vitaminen, mineralen en antioxidanten, waardoor het gezonder is. "De vezels vertragen het verteringsproces, waardoor er niet zulke hoge pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel komen", vertelt erkend diëtiste Jessica Cording, de auteur van 'The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety'. Als je dit voedsel combineert met een bron van eiwitten en vetten, zoals pindakaas of kaas, kun je de pieken nog meer afvlakken, waardoor je je energie langer vasthoudt.