Stijltips voor hoodies
Stylingtips
Deze fijne hoodies van Nike zijn comfortabel én stijlvol.
Hoe je je persoonlijke stijl ook omschrijft, de kans is groot dat je ergens in een la een sweatshirt met capuchon hebt liggen. Deze sportieve en comfortabele basic is niet alleen om op de bank te loungen of om na een training te dragen, het is een fashion statement op zich. De verschillende Nike hoodies zijn er van kleurrijk tot strak en zorgen voor een comfortabele én stijlvolle look.
Wat staat goed bij een hoodie? Het ligt eraan waar je heen gaat. Ga naar de sportschool met een eenvoudige grijze hoodie over een aansluitende top en combineer dat met een legging of bijpassende joggingbroek. Als je er wat speelser uit wilt zien, kun je hem als laagje dragen onder een kleurrijk fleecejack of met een tennisrok. Deze tijdloze combinaties zijn perfect als je ze goed combineert. Het geheim achter een goede hoodie-outfit is een evenwichtig geheel. Combineer een oversized model met een strakke broek of ga voor een cropped versie met een ruimvallende joggingbroek. Je kunt een matching outfit in één kleur kiezen voor een gestroomlijnde look, of een opvallend sweatshirt proberen om een neutrale outfit meer pit te geven.
Hieronder vind je vier eenvoudige outfitideeën om een hoodie te stylen op een manier die bij jou past.
1. Hoodie met jack en cargobroek
Heb je kaartjes voor een sportwedstrijd? Of misschien spreek je af met een vriend voor een casual etentje? Een hoodie houdt je warm in een winderig stadion of een fris restaurant, terwijl je er nog steeds goed uitziet. Begin met een simpele hoodie zoals de Nike Sportswear Club Fleece. Outdoor-achtige, maar trendy essentials zoals een fleecejack met rits en een cargobroek geven een ontspannen vibe, en Nike Blazer sneakers maken de look helemaal af.
2. Hoodie met legging en een minitanktop
Wanneer je op frisse weekendochtenden een boodschap moet doen of naar pilates gaat, wil je een outfit die makkelijk en comfortabel is, zonder poespas. Als je een hoodie met rits over je strakke work-outkleding draagt, heb je een outfit die je in twee minuten kunt aantrekken als je snel de deur uit moet. Combineer kledingstukken in bijpassende neutrale kleuren voor een nóg sterkere look. Tijdloze Air Force 1's passen perfect bij de strakke vibe.
3. Hoodie met bikeshorts en een bodywarmer
Wanneer je een hoodie combineert met bikeshorts, draait het allemaal om de juiste verhoudingen. Een oversized hoodie brengt de strakke look onder de taille in balans. Als je naar de sportschool gaat of koffie gaat halen, kun je een comfortabele bodywarmer, beanie en een paar sportieve sneakers aantrekken om de look af te maken. Een goede hoodie-outfit draait om het zachte, relaxte gevoel van je sweatshirt. De ruime pasvorm en unieke details van de Phoenix Fleece maken het een echte blikvanger.
4. Hoodie met joggingbroek
Op sommige dagen wil je alleen maar ontspannen op de bank zitten. Op zulke momenten wil je een trainingspak dragen, met bijpassende hoodie en joggingbroek. Door je boven- en onderkleding op elkaar af te stemmen, zoals bij deze ACG trui en joggingbroek met fleecevoering, voel je je meteen oké, zelfs als je alleen maar van plan bent om te gaan bankhangen. Als je toch de deur uitgaat, zet dan een honkbalpet op en trek de coolste sneakers aan die je in huis hebt. Niemand zal raden dat je net uit je luie stoel bent gestapt.
Voeg Dynamic Air toe
Als je je favoriete hoodie al klaar hebt liggen, kun je je look gemakkelijk een boost geven door je gewone schoenen te vervangen door een opvallende sneaker. Wat betreft stijl is de Nike Air Max Dn8 ontworpen voor dagen waarop je uit je comfortzone stapt. Een schoen waar alle ogen op gericht zijn, met designs verkrijgbaar in een reeks felle kleurencombinaties.
Functioneel gezien zorgen de twee Air units en acht dynamische buizen van de Dn8 voor de overdracht van druk terwijl je voet afwikkelt van hak naar teen. Dat betekent maximaal comfort, of je je nu in het zweet werkt in de sportschool of een avond op de dansvloer doorbrengt. Het is een schoen die net zo veelzijdig is als je favoriete hoodie.
Tekst: Aemilia Madden