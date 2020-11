De voordelen van warm- en koudwaterbaden

Wanneer kiezen voor koud

Wil je na een zeer intensieve work-out je spieren wat verlichting bieden? Draai de koude kraan open en doe wat LA Laker LeBron James en de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo ook vaak doen: stap in een ijskoud bad. Dalleck zegt dat deze methode, onderdompeling in koud water, vooral kan helpen als je koele verlichting zoekt voor pijnlijke spieren (bijvoorbeeld direct na die eerste bootcampsessie die je na lange tijd weer eens hebt gedaan). Dalleck voegt er wel aan toe dat een ijsbad na sommige work-outs meer kwaad dan goed kan doen. Een recent maar klein onderzoek gepubliceerd in het "Journal of Applied Physiology" toonde aan dat onderdompeling in koud water na een weerstandstraining de spieropbouw af kan remmen.



Als je toch voor een ijsbad kiest, dan kun je het beste 11 tot 15 minuten in een bad van 11 tot 15 graden Celcius gaan zitten, volgens één van de rapporten. De theorie is dat het koude water, net als ibuprofen, het ontstekingsproces blokkeert dat door het sporten wordt veroorzaakt, en zo de pijn verlicht. Uit ander onderzoek blijkt weer dat koud water de pijn tot wel vier dagen na de training kan verminderen.



Natuurlijk beweert niemand dat een ijsbad ontspannend is. Maar het kan je mentaal sterker maken en ervoor zorgen dat je je gedachten verzet. Josh Bridges, professioneel atleet en voormalig US Navy Seal ziet het als een vorm van meditatie: "Ik stap elke ochtend zodra ik wakker word in mijn ijsbad buiten op het terras. Het water is meestal zo'n 1 graad boven nul. Soms moet ik het ijs dat op het water ligt breken voor ik erin kan. Dan ga ik er ongeveer vier minuten in zitten, naar adem happend", zegt hij. "Als dat me lukt, dan wordt de rest van de dag een makkie."