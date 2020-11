De invloed van sporten op je immuunsysteem

Zo werkt je immuunsysteem

Een korte opfriscursus biologie: je immuunsysteem is een complex netwerk van cellen en eiwitten dat dienstdoet als je eerste en beste verdedigingslinie tegen schadelijke virussen en bacteriën. Wil je het versterken, richt je dan op gezonde handelingen — in dit geval, sport — die een rechtstreekse uitwerking hebben op het netwerk.



"Sport, of dat nu cardio- of krachttraining is, verbetert de circulatie van belangrijke immuuncellen, waardoor de kans op infecties kleiner wordt", aldus David C. Nieman, Doctor of Public Health, verbonden aan de American College of Sports Medicine en hoogleraar biologie aan de onderzoekscampus van Appalachian State University in North Carolina. Een paper van hem over dit onderwerp werd onlangs gepubliceerd in 'Exercise Immunology Review'.



Beweging, en dan met name 30 minuten van gemiddelde tot hoge inspanning, activeert belangrijke immuuncellen (neutrofiele granulocyten, monocyten, NK-cellen, cytotoxische T-cellen) en zorgt ervoor dat je lichaam die cellen van de perifere 'bases' (de milt, lymfklieren, beenmerg) overbrengt naar de bloed- en lymfvaten, waarin ze op hogere snelheid dan gebruikelijk door het lichaam circuleren. Hierdoor kunnen de cellen beter controleren op virussen en bacteriën. "Beweging is ook bevorderlijk voor de functie van macrofagen [een andere belangrijke immuuncel], die je weerbaarheid tegen virale ziekte vergroten", aldus Nieman.



Je wilt dat deze soldaatjes door het lichaam patrouilleren, omdat ze eerst op een virus moeten botsen voordat ze erop kunnen reageren en een aanvalsplan kunnen formuleren, zegt Nieman. Als je je dagelijkse wandeling of work-out overslaat omdat je in bed wilt blijven liggen, of dag in, dag uit aan een bureau bent gekluisterd, zal je strijdkracht op een enkeling na lekker op zijn post blijven liggen. Dit kan ertoe leiden dat je immuunsysteem onvoldoende bescherming biedt.



Het gaat er niet alleen om dat je beweegt, maar ook hoe je beweegt. Weet je nog dat we zeiden dat inspanning het lichaam belast? Er is een gulden middenweg qua beweging: genoeg om je leger te mobiliseren, maar niet zoveel dat het van de hoofdmissie moet afwijken (door een te grote mate van ontsteking). Je vindt deze middenweg als volgt.