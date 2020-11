De gezondheidsvoordelen van een mediterraan dieet

Het is een lifestyle

Voor de duidelijkheid: het mediterrane dieet is geen snelle oplossing. Hoe langer je het volhoudt, hoe meer het loont. In feite kan het je zelfs helpen langer te leven. Uit een overzicht van onderzoeken gepubliceerd in het 'American Journal of Clinical Nutrition' kwam naar voren dat bij mensen die het dieet goed volgden het risico op overlijden door alle gezamenlijke oorzaken lager lag dan bij mensen die een controledieet volgden. De vermoedelijke verklaring? Alle bovengenoemde gezondheidsvoordelen, die het gevolg zijn van een ontstekingsremmend dieet dat goed is voor je hart. Sterker nog, twee van de vijf blauwe zones ter wereld — gebieden met het hoogste percentage mensen die 100 jaar worden — liggen rond het Middellandse Zeegebied, waar ze vaak volgens de gezondste versie van het dieet eten (een nóg plantaardigere versie).



Maar het meest aantrekkelijke aspect van het dieet is dat het niet zo beperkend is. In tegenstelling tot veel moderne, trendy eetschema's, is er veel meer dat je wel mag eten dan dat je niet mag eten. Daarnaast bevat het dieet geen strikte portieaanbevelingen of richtlijnen. En met zoveel verschillende soorten fruit, groenten, vis, peulvruchten en granen, aldus Maciel, heb je een breed scala aan opties. Het is niet alleen een lifestyle die je kan helpen op de lange termijn, het is er ook een die je je hele leven kunt volhouden.



Zo kun je experimenteren met nieuwe plantaardige recepten (er staan er ontzettend veel online, of je kunt ze vinden in de Nike Training Club app). Je kunt ook zoeken naar manieren om meer fruit, groenten en bonen toe te voegen aan oude favorieten door bijvoorbeeld bessen over je yoghurt te strooien, je broodje te beleggen met rauwe groenten of kikkererwten toe te voegen aan een gerecht met kip. Kies voor olijfolie in plaats van boter als je kookt, en gebruik dat in plaats van dressings uit de winkel om smaak toe te voegen aan groenten en salades. Zorg ervoor dat je een paar keer per week vis eet. Schenk rode wijn in als je alcohol drinkt (hou het bij één glas per avond, hier geldt helaas niet 'hoe meer, hoe beter'!). En in plaats van geraffineerde witte rijst en pasta kun je voor volkorengranen kiezen, zoals farro of kamut, die bovendien veel meer textuur en smaak hebben.



Zelfs al eet je niet elke dag op de mediterrane manier, "alle beetjes helpen", aldus Shively. En daarop zeggen wij 'salute'!