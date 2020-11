De gezondheidsvoordelen van bevroren voedsel

Bevroren fruit blijft langer goed

Natuurlijk lijkt die verse perzik een stuk aantrekkelijker dan de bevroren variant. Maar dat zegt niet alles. "Vers fruit is in zekere zin levend", zegt voedselwetenschapper en hoogleraar Graham Bonwick, PhD, die de voedingswaarden van vers en ingevroren voedsel met elkaar vergeleek. Direct na het plukken van een perzik vermindert onder ander het vitamine C-gehalte ervan. Hoe langer het fruit in je fruitschaal ligt, hoe lager de voedingswaarde.



Fruit dat direct na het plukken wordt ingevroren (vaak met stikstof om het invriesproces te versnellen), ondergaat hetzelfde proces een stuk langzamer. Hierdoor worden meer vitamines en andere goede stoffen behouden.



Bonwick en zijn collega's van de universiteit in Chester, Verenigd Koninkrijk, onderzochten verse en bevroren producten, inclusief blauwe bessen en frambozen. Ze kochten deze producten in de supermarkt en bewaarden ze drie dagen in de vriezer of in de koelkast. De hoeveelheid vitamine C en anti-oxidanten in de bevroren bessen was gelijk aan of hoger dan de gekoelde bessen.



Let bij aankoop op twee dingen: een indicatie dat het biologisch is (dus zonder pesticidegebruik met als gevolg minder vitamines en mineralen), en of er op de verpakking staat dat er geen suikers zijn toegevoegd (wat om gezondheidsredenen al te vermijden is, maar fruit heeft het in principe al niet nodig).