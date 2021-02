Hoe je gemotiveerd blijft om thuis te trainen

Als je eenmaal weet wat je drive is, moet je een programma maken om dit te ondersteunen en jezelf te houden aan dat programma. Ik doe dit elk weekend voor de week die volgt. Wat voor mij werkt, is het opdelen van grote taken in kleinere taken en heel specifiek te zijn. Ik schrijf niet alleen 'een uur trainen', maar ik stippel elke oefening, set, rep en rustpauze uit. Als ik elk stapje in kaart breng, ben ik veel gemotiveerder.



Een programma kan het spelen met je teamgenoten of leren van je coach niet vervangen. Maar je kunt een heleboel dingen doen om die steun enigszins voor jezelf te creëren.



Toen mijn man, Darius, en ik verloofd waren, coachten we teams in verschillende staten, maar we maakten altijd tijd voor videogesprekken en stuurden elkaar elke dag berichtjes. Waarom ik over mijn man vertel? Omdat het ook voor jou van belang is om contact te houden met je basketbalfamilie en die band te koesteren.

Deel je trainingsschema met je teamgenoten om ze te laten meetrainen. Misschien kunnen jullie bepaalde oefeningen samen doen via Zoom. Deel hoe snel je een kilometer hebt gelopen of het aantal punten dat je hebt gescoord tijdens een schietoefening vanuit vijf verschillende hoeken. Om voor nog meer kameraadschap te zorgen, kun je groepschats beginnen, een slogan voor je team bedenken of een gezamenlijke afspeellijst maken zodat jullie allemaal naar dezelfde muziek kunnen luisteren tijdens het trainen.