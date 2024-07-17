Maattabel voor de Nike Blazer

Bestel een halve maat groter als je je schoenen het liefst in een klassieke veterstijl strikt, voor een stevige, maar comfortabele pasvorm. Zo blijft de schoen tijdens het bewegen stevig maar niet al te strak zitten, zolang je de veters maar niet te strak aantrekt. Als je de veters van de Nike Blazer liever nog losser wilt strikken, kies dan een hele maat groter voor een ultiem ontspannen gevoel.

Mensen met brede voeten of die meer ruimte nodig hebben voor een comfortabel gevoel, kunnen brede veters gebruiken. Door je schoenen in een lossere, brede veterstijl te strikken, wordt de druk gelijkmatiger over de bovenkant van de voet verdeeld en voorkom je een strak gevoel. Je kan de smallere Blazer in dat geval ook makkelijker aantrekken.