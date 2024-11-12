Officiële maatwijzer en tips voor de Air Jordan 4
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Lees wat je moet weten over de maatvoering als je deze tijdloze Air Jordan Retro wilt kopen.
Er zijn maar weinig modellen in de sneakercultuur met een iconische status zoals de Air Jordan 4 Retro. Dit tijdloze, in 1989 uitgebrachte design is zijn wortels in de basketbalwereld ontgroeid en heeft zich ontpopt als een klassieker in streetwear en mode. Het vinden van de juiste pasvorm is belangrijk, vooral gezien de constructietechnieken en materialen die werden gebruikt om het tijdperk te weerspiegelen, evenals de specifieke designelementen. Hier is alles wat je moet weten over heren- en damesmaten om de juiste maat en beste pasvorm te kiezen voor de Air Jordan 4 Retro.
Wat is mijn maat voor Jordan 4?
- De Air Jordan 4 Retro valt meestal normaal bij standaardvoetvormen, maar een halve maat groter wordt aangeraden als je een bredere voet hebt.
- Losse veters kunnen bijdragen aan een lossere pasvorm, vooral tijdens de inloopperiode.
- Voor de Air Jordan 4 Retro SB of Air Jordan 4 Retro 'Reimagined' wordt een normale maat aanbevolen voor zowel standaard- als brede voeten.
Damesmaten: valt normaal, maar met een twist
Voor damesmaten valt de Air Jordan 4 Retro over het algemeen normaal qua maat, hoewel de neus strakker is dan bij sommige andere sneakers. Als je een standaardvoetvorm hebt, zou je je comfortabel moeten voelen in je gebruikelijke maat. Heb je bredere voeten of ben je gewend aan ruimere schoenen, probeer dan een halve maat groter. Deze aanpassing kan het verschil maken en comfort gedurende de dag garanderen, vooral als je van plan bent je Jordans langere tijd te dragen.
Herenmaten: een kleine variatie
Voor herenmaten valt de Air Jordan 4 Retro ook normaal, maar volgens velen is de schoen bij de middenvoetsbeentjes in de voorvoet smaller geworden. Als je meestal breedte C of D draagt, kun je overwegen een halve maat groter te nemen voor net dat beetje extra ruimte. Een grotere maat helpt eventuele ongemakken te verlichten, vooral bij de voorvoet, zodat je volop van de Jordan 4 kunt genieten zonder je beperkt te voelen.
Maak kennis met de Air Jordan 4 Retro SB
Het is belangrijk om te onthouden dat de Air Jordan 4 Retro in 1989 werd ontworpen en dat de constructietechnieken en gebruikte materialen deze periode weerspiegelen.
Om de moderne drager tegemoet te komen, zijn er aanpassingen gedaan voor de lenteversie van 2023 van de Air Jordan 4 Retro SB. De patroonaanpassingen in de SB versie waren gericht op het creëren van een beter ondersteunende pasvorm, met name in de voorvoet, voor meer comfort tijdens het dragen. Voor alle Air Jordan 4 Retro SB uitvoeringen wordt aanbevolen je normale maat te kiezen.
Tips voor een comfortabele pasvorm
Als je op zoek bent naar manieren om een perfecte pasvorm te vinden, lees dan deze tips:
- Losse veterstijl: een effectieve manier om het comfort te verbeteren en gemakkelijker in de schoen te stappen, is de veters losser te strikken. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en is geschikt voor een breder scala aan voetvormen zonder onnodige druk op je voet uit te oefenen. Als je vindt dat de neus erg strak aansluit, probeer dan de veters iets losser te strikken dan je normaal zou doen.
- Inlegzolen en sokken: experimenteren met verschillende inlegzolen of sokken kan ook de pasvorm veranderen. Dunnere sokken zorgen voor een ruimere pasvorm, terwijl dikkere sokken extra ruimte kunnen opvullen, waardoor de schoen steviger en strakker aanvoelt. Hou ook rekening met je activiteiten. Draag je ze voor casual uitjes, dan heb je misschien liever een ruimere pasvorm.
- Inloopperiode: net als veel andere klassieke sneakers heeft de Air Jordan 4 Retro waarschijnlijk een korte inloopperiode nodig. Draag ze in huis of voor korte uitstapjes om de materialen zachter te maken en ze aan te passen aan de vorm van je voet. Dit kan na verloop van tijd een aanzienlijk verschil maken in hoe de schoen aanvoelt.