De beste Nike hardloopschoenen voor kids

De Nike Free RN schoen is gemaakt voor kids die graag op blote voeten rondrennen. Deze schoenen zijn flexibel en hebben diepe groeven in de zolen, zodat de voeten op natuurlijke wijze met de aarde in contact staan tijdens het wandelen en rennen. Dankzij de lichte, zachte demping onder de voet en de gewatteerde kraag is de schoen comfortabel genoeg om de hele dag in te spelen. Dankzij het hiellusje zijn ze eenvoudig uit te trekken. Het leer en de mesh materialen in het bovenwerk zorgen samen voor de juiste balans van ventilatie en stevigheid. Deze veelzijdige low-top sneakers, verkrijgbaar voor baby's tot kids (maten 17-40), kun je in de klas, in de speeltuin en op alle andere plekken daartussenin dragen.