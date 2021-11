Hoe je de beste schoenen voor in de regen vindt

Klimaat, terrein en dagelijkse weersomstandigheden zijn overal verschillend, en niet elke sneaker is geschikt voor elke situatie. Ben je een offroad marathonloper, een baansprinter of een voetballer? Kies voor hardloopschoenen die voorzien in jouw behoeften en geschikt zijn voor de ondergrond van je voorkeur.

Hardloopschoenen (straat)

Schoenen zoals die in de Nike Shield collectie bieden bescherming tegen de grillen van het weer met behulp van waterafstotende materialen, betere grip en reflecterende details rondom de hele schoen. Door de ruime voorvoet en heerlijke React demping kun je er flink wat comfortabele kilometers op maken. Customize je eigen paar en maak ze af met een weerbestendige bovenlaag over de voorvoet.

Of kijk eens naar de Nike Air Zoom Pegasus. Met responsief React foam en een Zoom Air unit in de voorvoet blijf je maar gaan. Daarnaast is de Storm-Tread buitenzool voorzien van gripsegmenten en een groef die water wegsluist, voor meer grip op de ondergrond.

Trailrunningschoenen en wandelschoenen

Of het nu voor een hike is of een uitdagende run, je wilt een schoen als de Pegasus Trail met een zachte React middenzool voor een soepele voetafwikkeling. Op motoren geïnspireerde rubberen segmenten bieden grip op lastig terrein en het lichte GORE-TEX bovenwerk houdt de ergste nattigheid buiten.

Of neem de Nike SFB Field. Je hebt hier te maken met een echte outdoor boot, gemaakt van robuuste materialen die geschikt zijn voor de meest uitdagende omgevingen. Het design met stevig leer en canvas hult je voeten in comfort en beschermt ze tegen weersinvloeden. In de lichte foam middenzool is een zoolplaat verwerkt die je voetzolen beschermt tegen stenen en boomwortels.

Sportschoenen

Zelfs als je niet voluit gaat op de baan of in de stromende regen op de trail te vinden bent, wil je een schoen die je gedurende de dag beschermt tegen weer en wind. Hou je voeten droog met Nike Air Force, nu met GORE-TEX voor meer bescherming tegen weersinvloeden.