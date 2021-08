7. Verzorg je tas goed

In je zoektocht naar de perfecte work-outrugzak is het slim om ook te kijken naar stevigheid en hoe lang de tas meegaat. Een goede tas moet jaren meegaan, ook als je hem vaak wast. Kijk naar materialen die makkelijk schoon te maken zijn, zeker als je bedenkt dat je er vieze kleding in opbergt.

Bekijk het label voor de wasinstructies, aangezien je sommige rugzakken alleen met de hand kunt wassen. Andere tassen kunnen misschien wel in de wasmachine, maar moet je uithangen om te drogen. Nylon en canvas kan vaak in de wasmachine, rugtassen met leer of leren afwerking was je met de hand.

Een handwas kun je doen met een oude tandenborstel of nat washandje. Schrob de tas voorzichtig schoon en gebruik alleen milde zeep of wasmiddelen.

Om niet te vaak te hoeven wassen, kun je overwegen om een ontgeuringsmiddel te kopen voor je rugzak of gymschoenen, of je doet wat geurbuiltjes in je tas.