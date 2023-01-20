De beste fleeceshorts van Nike

Shop nu de beste Nike Fleece shorts
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Kruip lekker weg in deze veelzijdige en zachte fleece shorts.
Als het om comfort en veelzijdigheid gaat, bieden fleece shorts van Nike het beste van beide werelden. Nike fleece materialen zijn heerlijk zacht om lekker thuis in te loungen, maar de strakke designs en functionele details maken deze sweatshorts ook perfect om met vrienden te chillen of om te sporten in de sportschool.
Je vindt Nike sweatshorts in diverse fleece variaties, zoals Nike Phoenix Fleece, Nike Club Fleece en Nike Tech Fleece. Bekijk deze gids om Nike fleece shorts te vinden die passen bij je stijl, pasvorm en activiteiten.
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De beste fleece shorts van Nike
1. Nike Tech Fleece shorts
Nike Tech Fleece is je beste optie als je wilt sporten in fleece shorts. Tech Fleece is een licht fleece materiaal met een laag profiel, dat zacht en glad aanvoelt. Tech Fleece is ventilerend en biedt warmte en isolatie, heel anders dan het dikkere fleece materiaal dat juist zwaar aanvoelt.
Net als Tech Fleece joggingbroeken hebben de shorts een relaxte, ruimvallende pasvorm en handige opbergmogelijkheden. Zo hebben de shorts een premium ritszak aan de buitenkant en een binnenzak voor je telefoon. De zachte, elastische tailleband heeft een trekkoord om de pasvorm aan te passen.
Ontdek Tech Fleece shorts in maten voor heren en maten voor jeugd.
2. Nike Club Fleece shorts
Club Fleece is het bestverkopende Nike fleece materiaal. En dat heeft een duidelijke reden. Het voelt heerlijk zacht en warm aan, en heeft een aangename casual pasvorm. Als je op zoek bent naar klassieke, tijdloze shorts, heb je die nu gevonden.
De Nike Club Fleece shorts zijn verkrijgbaar in diverse pasvormen en designs. Zo zijn er shorts met achter- en zijzakken, verstelbare taillebanden, en unieke kleuren en patronen.
3. Nike Phoenix Fleece shorts
Van de drie belangrijkste Nike fleece varianten biedt Nike Phoenix Fleece een stijlvolle, casual en sportieve look. Nike Phoenix Fleece sweatshorts voor dames hebben met name opvallende details, zoals verlengde geribde boorden en een gestructureerde pasvorm, en geven de standaard sweatshort net dat beetje extra. Het fleece materiaal is licht en zacht en er zijn diverse opvallende kleuren en patronen verkrijgbaar.
Tekst: Julia Sullivan