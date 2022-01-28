Hardloopshorts met een zak voor je telefoon: waarom ze zo handig zijn

Waarom je hardloopshorts een zak voor je telefoon moeten hebben
Koopgids
Wil je muziek of podcasts beluisteren, routes bijhouden of vrienden bellen tijdens het hardlopen? Ontdek dan hier hoe je je favoriete sportaccessoire — je telefoon — veilig meeneemt tijdens je run.
Als je op zoek bent naar een motivatieboost tijdens het hardlopen, kun je onderweg bijvoorbeeld naar een inspirerende afspeellijst, podcast of run met audiobegeleiding luisteren in de Nike Run Club app. Daarvoor moet je tijdens je run natuurlijk wel je telefoon bij je hebben.
Een telefoon vasthouden tijdens het hardlopen kan onhandig zijn – je loopt het risico om hem stuk te laten vallen als je struikelt, of hem uit je handen te laten glijden als je zweterige handen krijgt. Om deze problemen te voorkomen en je telefoon te beschermen, is er bepaalde gear die je tijdens het hardlopen kunt dragen. Je besteedt waarschijnlijk veel tijd aan het kiezen van de juiste hardloopschoenen, gear en andere weerbestendige essentials, dus vergeet niet je telefoon op een veilige plek op te bergen als het tijd is om te gaan hardlopen.
Bekijk enkele van de populairste hardloopshorts en -broeken met zakken waarin je je telefoon veilig op kunt bergen:
Waarom zou je je telefoon op je run meenemen?
Zo neem je je telefoon mee tijdens je run
- Draag hardloopshorts of een hardloopbroek met een zak voor je telefoon. Nike heeft hardloopshorts met zakken in alle soorten en maten. Hardlopers kunnen een broek kiezen met traditionele zakken die dichtgeritst kunnen worden of met een diepe zijzak die precies groot genoeg is voor je telefoon. Er zijn ventilerende shorts met een binnenzak in de tailleband – en andere hebben zelfs een achterzak waarin je je spullen veilig kunt opbergen. Al deze opties zorgen ervoor dat je telefoon beschermd is tijdens het hardlopen.
- Bevestig hem aan je arm. Er bestaan speciale telefoonarmbanden met een vakje voor telefoons, wat voor veel hardlopers een geweldige optie is. Als je het niet erg vindt om tijdens het hardlopen een extra accessoire aan je lichaam te bevestigen, is dit wellicht iets voor jou.
- Stop hem in je sport-bh. Je telefoon blijft op deze manier waarschijnlijk veilig, maar — afhankelijk van de pasvorm van je sport-bh — kan het oncomfortabel aanvoelen. Bovendien komt er zweet op je telefoon wanneer je lichaam opwarmt en je je inspant.
- Hou hem in je hand met behulp van een bandje. Een anti-slip telefoonhoesje met een verstelbaar bandje dat je aan je hand kunt bevestigen, maakt het gemakkelijker om je telefoon vast te houden. Je hand wordt minder snel moe dan wanneer je hem zonder bandje vasthoudt, maar je moet nog steeds iets in je hand houden tijdens je run.
Er zijn ook bodywarmers, riemen en rugzakken die je telefoon voor je kunnen dragen, maar dat loopt niet altijd even comfortabel. Als je een extra laag aan je hardloopoutfit toevoegt, kan dat je bewegingsvrijheid beperken. De kans bestaat dan dat je verschillende telefoonhouders koopt en ze vervolgens terugbrengt omdat ze te volumineus zijn of onnatuurlijk aanvoelen tijdens het hardlopen. Om dit te vermijden, zijn er een paar dingen die je kunt uitproberen. Draag hardloopshorts (of een hardloopbroek, -legging of hardlooptights) die al een ingebouwde zak hebben.
Hou je telefoon niet meer in je hand
Een andere reden om je telefoon niet vast te houden tijdens het hardlopen is dat het voor afleiding kan zorgen. Als je op je telefoon kijkt, zet je je voeten misschien verkeerd neer en kun je struikelen of vallen – en je wilt natuurlijk niet dat je telefoon of jijzelf schade oploopt. Bewaar je telefoon daarom op een veilige plek.
Een zak houdt je telefoon veilig
De beste hardloopbroeken met een telefoonzak
Wanneer je hebt bepaald welke hardloopshorts of -broek met telefoonzak het meest geschikt is, moet je naar de volgende kenmerken kijken:
- Elastisch materiaal dat voor veel bewegingsvrijheid zorgt, zoals Nike Dri-FIT
- Ventilerend, zweetafvoerend en sneldrogend materiaal
- Een beetje compressie om de broek op zijn plek te houden
- Voldoende bedekking
Laat je door je voorkeuren zoals lengte en pasvorm leiden bij het kiezen van de perfecte hardloopbroek, in plaats van een beslissing te nemen op basis van een telefoonzak. De pasvorm van de shorts of broek is het belangrijkst, niet de plek van de zak. Zorg er wel voor dat de zak voor de telefoon groot genoeg is voor je telefoon.
Rits of geen rits?
Vaak hebben hardloopshorts met meerdere zakken ten minste één zak met ritssluiting. Deze kan groot genoeg zijn voor een telefoon, maar dat is niet altijd zo. Als hij te klein is, kun je het beste je andere waardevolle spullen in deze zak opbergen. Een zak voor een telefoon is namelijk ook een geschikte opbergplek voor je sleutels, contant geld, een creditcard en een ID-kaart. Een rits is zeker handig voor hardloopshorts, maar is niet altijd nodig om je telefoon veilig te houden. Kies wat voor jou het beste werkt.