De beste fleecejacks van Nike
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Shop de beste fleecejacks op merk, inclusief de nieuwste outdoorstijlen en comfortabele laagjes om elke dag te dragen.
Met meer gewicht dan een hoodie of trui, maar met minder volume dan een winterparka, kun je fleecejacks gebruiken als een flexibel, casual en zacht laagje dat je kunt aantrekken als het buiten koud is.
Nike fleecejacks zijn er in verschillende designs en voor meerdere soorten weersomstandigheden, gelegenheden en dragers. Vind je ideale Nike fleecejack met deze gids.
5 soorten Nike fleecejacks om te bekijken
1. Fleecejacks voor nat weer
Pak jezelf bij koud en nat weer lekker warm in met een Nike fleecejack voor nat weer. Deze jacks zijn gemaakt van waterafstotend materiaal, zoals nylon, dat de drager beschermt tegen vocht.
Veel jacks voor nat weer hebben ook waterbestendige zakken en een design met rits over de hele lengte dat water tegenhoudt. En zoals alle Nike jacks zijn ze ontworpen om comfort te bieden en hebben ze een lichte fleecevoering aan de binnenkant.
2. Fleecejacks voor koud weer
Nike biedt meerdere comfortabele fleecejacks voor koud weer, zoals Nike Sportswear fleecejacks. Deze zijn ontworpen om de drager warm te houden zonder volume toe te voegen. Hierdoor zijn ze ideaal om als extra laagje te dragen.
Nike Tech Fleece jacks en hoodies kunnen bijvoorbeeld bij zacht weer worden gedragen als een fleece buitenlaag of bij kouder weer als laagje onder een isolerend winterjack.
3. Nike ACG fleecejacks
Nike All Conditions Gear (ACG) fleecejacks zijn ideaal om in de sneeuw te spelen of een wandeling in de winter te maken. Dat komt omdat alle kledingstukken in de collectie bepaalde kenmerken hebben (zoals een waterdichte buitenlaag en een sterk isolerende binnenvoering) die tegen alle weersomstandigheden beschermen.
4. Fleecejacks gemaakt met duurzame materialen
Nike fleecejacks gemaakt met duurzame materialen hebben alle belangrijke eigenschappen van een geweldige fleecejack — ze zijn comfortabel, isolerend en gaan lang mee. Ze zijn bovendien gemaakt met duurzame materialen, waaronder gerecycled polyester afkomstig van plastic flessen en gerecycled nylon afkomstig uit allerlei materialen zoals tapijten en oude visnetten.
5. Fleecejacks voor kids
Ongeacht het weer of de gelegenheid, de Nike fleecejack houdt kids warm op weg naar school of hun sport. Vind stijlen met een matte buitenlaag om kids droog te houden bij slecht weer, meerdere zakken met rits om essentiële zaken in op te bergen en lichtgewicht ontwerpen die in laagjes kunnen worden gedragen.
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Tekst: Julia Sullivan