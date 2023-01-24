Fleecebroeken worden vaak voor twee dingen gebruikt: om lekker op de bank te liggen en om naar de sportschool te gaan. Maar dankzij de vele pasvormen, taillematen en kleuren zijn fleecebroeken tegenwoordig een manier om je eigen stijl te laten zien, binnens- en buitenshuis.

Nike fleecebroeken voor dames zijn gemaakt met hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor luie dagen, actief sporten of om een look af te maken. Shop met deze gids de beste Nike fleecebroeken voor dames.

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