Shop nu de beste Nike fleecebroeken voor dames
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Lekker op de bank liggen, barbells tillen in de sportschool of je eigen stijl tonen: deze veelzijdige joggingbroeken van fleece zijn gemaakt voor comfort en om lang mee te gaan.
Fleecebroeken worden vaak voor twee dingen gebruikt: om lekker op de bank te liggen en om naar de sportschool te gaan. Maar dankzij de vele pasvormen, taillematen en kleuren zijn fleecebroeken tegenwoordig een manier om je eigen stijl te laten zien, binnens- en buitenshuis.
Nike fleecebroeken voor dames zijn gemaakt met hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor luie dagen, actief sporten of om een look af te maken. Shop met deze gids de beste Nike fleecebroeken voor dames.
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De beste Nike fleecebroeken voor dames
1. Voor persoonlijke stijl: Nike Phoenix Fleece broeken voor dames
Nike Phoenix Fleece broeken hebben uitvergrote details en zijn verkrijgbaar in opvallende kleuren voor een moderne look. Met de diverse opties, zoals wijde pijpen, geribbelde pijpen, oversized pasvormen, maar ook hoge, medium en lage tailles, kun je alle kanten uit om je eigen stijl te bepalen.
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2. Voor veelzijdigheid: Nike Club Fleece broeken voor dames
Club Fleece is al decennia lang een favoriete fleece van Nike. Dit materiaal is heerlijk zacht maar wel stevig en gestructureerd. Dat maakt Nike Club Fleece broeken ideaal voor work-outs, boodschappen, loungen in huis en alles daar tussenin. Club Fleece broeken zijn verkrijgbaar in een grote selectie kleuren en prints.
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3. Voor work-outs: Nike Dri-FIT fleecebroeken voor dames
Nike Dri-FIT fleecebroeken zijn de beste broeken voor atleten die zich comfortabel, koel en droog willen voelen tijdens intensieve sportsessies. Dat komt doordat de Nike Dri-FIT technologie gebruikmaakt van performancegericht gerecycled polyester waardoor zweet snel droogt en zich niet ophoopt op de huid (of het materiaal vochtig maakt).
Vind Nike Dri-FIT fleecebroeken met hoge, medium en lage tailles, en met wijde en geribbelde pijpen.
4. Voor koude weersomstandigheden: Nike Therma-FIT fleecebroeken voor dames
Als je in de sneeuw loopt of buiten sport tijdens de koude maanden, kies dan voor Nike Therma-FIT of Therma-FIT ADV fleecebroeken. Deze warmte-isolerende technologie gebruikt microvezelfleece om lichaamswarmte vast te houden en rond te laten gaan.
Nike Therma-FIT ADV gaat nog een stap verder met geavanceerde technologie om je core warm te houden. Ondanks de beschermende kwaliteiten blijven deze fleecebroeken ventilerend en licht, waardoor ze ideaal zijn voor diverse sportieve activiteiten.
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Tekst: Julia Sullivan