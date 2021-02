Een burn-out vermijden en een gezond evenwicht vinden tussen sport en privé

A:

Het is geweldig dat je competitief bent. Ik begrijp het helemaal. Mijn drive is net zo sterk.



Ik begon te trainen om te winnen toen ik 3 was. Ik raakte geïnspireerd door sprinter Evelyn Ashford, die goud won op de Olympische Spelen in 1984. Ik probeerde — al rennend op de stoep — tegen auto's te racen wanneer ze langs mijn huis reden in Alexandria, Virginia. Wat mijn ouders wel niet gedacht moeten hebben!



Die competitieve drang motiveert me nog steeds, net zoals het jou motiveert. Maar het klinkt alsof je drang zijn tol eist, en dat is iets waarmee je aan de slag moet om te voorkomen dat je je sport gaat haten.



Ik wil je zo goed mogelijk helpen, maar ik wil ook dat je met je eigen coach praat over wat je voelt, aangezien hij of zij je verder kan helpen. Je kunt zelfs vragen of ze je in contact kunnen brengen met een therapeut of sportpsycholoog om je te helpen een balans te vinden. Ik presteer het beste als ik wedstrijden combineer met herstel en rust. Dan voel ik me het gelukkigst.



Om voor evenwicht te zorgen, probeer ik me ook vaak op leuke dingen te richten die niets met basketbal te maken hebben. Wat doe je graag als je niet hardloopt? Misschien is dat spelen met je hond, naar muziek luisteren of tijd doorbrengen met je familie. Het maakt niet uit wat het is, zolang het maar wat ruimte in je hoofd creëert. En als het niet meteen lukt om te ontspannen, heb dan geduld met jezelf.