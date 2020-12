Athlete's Cookbook: Noah Ohlsens zalmgerecht vol macro's

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 190 graden. Leg de zalmfilets op de snijplank en verwijder het vel met een lang scherp mes. Dep de filets droog. Besprenkel met een eetlepel olijfolie. Leg het vel van de vis in een ovenschaal bekleed met bakpapier en rooster 10 minuten, of tot het vel knapperig is. Dan uit de oven nemen en laten afkoelen. (Dit is het lekkers voor je huisdier.)



Zet de oven lager, op 150 graden. Doe 3 koppen water met 3 eetlepels zout in een grote kom, leg de zalm erin en laat 15 minuten intrekken. Haal de vis eruit, dep droog, en besprenkel met twee eetlepels olijfolie. Bestrooi de zalmfilets aan beide kanten met peper, zout en paprikapoeder. Bekleed de ovenschaal met nieuw bakpapier, leg de vis erin en rooster 20 minuten, of tot er stukjes loskomen als je er met een mes of vork in prikt.



Breng ondertussen de kippenbouillon met de farro aan de kook in een middelgrote pan. Daarna de farro 20 minuten op een laag vuur laten garen. Afgieten.



Doe de volgende ingrediënten in de blender: basilicum, pijnboompitten, spirulina, knoflook, Parmezaanse kaas, de helft van het citroensap en ¼ kopje olijfolie. Zet de blender aan en voeg langzaam extra olijfolie toe totdat een glad mengsel is verkregen. Voeg zout en peper naar smaak toe.



Doe de Griekse yoghurt en de andere helft van het citroensap in een kom. Roer er de dille doorheen.



Verdeel de farro over vier diepe borden of kommen, leg de in stukjes gesneden zalm eroverheen, en garneer met pesto en de zelfgemaakte citroenyoghurt. En voer je huisdier met het zalmvel.