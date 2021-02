Athlete’s Cookbook: 'Lambchester City' met Engelse voetbalaanvoerder Steph Houghton

Bereidingswijze

Mix de knoflook, ras-el-hanout, komijn, oregano en het limoensap. Voeg het lamsvlees toe en keer om zodat beide kanten worden gemarineerd. Besprenkel met peper en zout en laat 15 minuten marineren in de koelkast.



Snijd intussen de paprika's en ui in dunne schijfjes.



Verhit 2 eetlepels olie in de pan boven middelhoog vuur. Bak het lamsvlees 5-6 minuten tot het midden niet meer roze is (pan mag niet te vol zijn). Leg het lamsvlees apart onder wat aluminiumfolie om het warm te houden.



Giet de overgebleven olie in de pan en bak hier zoveel mogelijk van de paprika in zonder dat de pan te vol ligt. Besprenkel tijdens het bakken met peper en zout en bak zo'n 5 minuten tot de paprika zacht en geurig is, maar niet papperig.



Bewaar de paprika apart en herhaal het proces met de ui. Doe dan alles in de pan om op te warmen, en besprenkel nog eens met wat peper en zout.



Maak je pan schoon en verhit de tortilla's er boven middelhoog vuur in, zo'n 30 seconden per kant. Vul ze met de fajita-mix en de avocado of guacamole.