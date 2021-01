Athlete’s Cookbook: Shakshuka Shake-Up van Ibtihaj Muhammad

In 2016 werd Ibtihaj Muhammad van het Amerikaanse schermteam de eerste Amerikaanse moslima die een medaille won op de Olympische Spelen. Wat ze toen nog niet wist, was dat er een jonge vrouw genaamd Kia Damon toekeek die zeer onder de indruk was van de sterke, zwarte, zwaardvechtende vrouw op het podium. We spoelen snel vooruit naar 2020 en Kia, nu een sterrenchef in Brooklyn, mag op haar beurt nu Ibti inspireren. In deze aflevering van 'Athlete's Cookbook' put Kia inspiratie uit de reizen van de schermster door Marokko en bereidt ze een niet-traditionele variatie op shakshuka, die ontzettend lekker is — en ontzettend groen. Al gauw praten de twee over koken binnen het gezin, debatteren ze over hoe je het best een eitje breekt en roepen ze spontaan op om te gaan stemmen. Bekijk de aflevering hierboven, lees het recept hieronder en ga aan de slag.