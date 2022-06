Athlete’s Cookbook: Colleen Quigleys auberginepizza

Verwarm de oven voor op 500 graden. Snijd de aubergine in schijfjes of halve maantjes van ¼ inch dik. Besprenkel deze schijfjes met zout en leg ze op een ovenrooster met keukenpapier of theedoeken zodat het overtollige vocht eruit kan lekken. Zet intussen een grote hapjespan op middelhoog vuur en voeg 1 eetlepel olijfolie toe. Bak dan de kool mee, die je gedurende 4 minuten omschept met de keukentang. Voeg zout en peper naar smaak toe. Zet apart.



Verdeel de schijfjes aubergine over de bakplaat en besprenkel ze met olijfolie. Rooster ze 5-6 minuten, waarbij je ze halverwege omdraait. Bestuif een schone ondergrond met het meel. Rol met de deegroller het pizzadeeg hierop uit, en maak met je handen van het deeg een grote circkel van 12 inch. Besprenkel de pizzapan met olijfolie en leg het deeg er voorzichtig in. Besprenkel ook deze met olijfolie.



Haal de aubergine uit de oven. Verdeel de ricotta in klodders over het pizzadeeg. Zet de oven op 450 graden. Leg de aubergine en kool op de pizza en voeg peper en zout toe. Gebruik de brede kant van je rasp of een mandoline om de knoflook in dunne schijfjes te raspen. Verdeel de asiago-kaas over de pizza.



Leg de pizza 12 minuten in de oven. Voeg daarna de gesneden teentjes knoflook toe, breek de eieren boven de pizza, en zet de pizza nog 3 minuten in de oven — of tot het eiwit gestold is. Intussen verwarm je balsamico-azijn en bruine suiker in de kleine pan op middelhoog vuur. Gebruik de garde om het geheel te mixen tot een dikkere substantie. Haal de pizza uit de oven, besprenkel met een lepel balsamico-mengsel en de edelist, en maak de pizza af met peper en zout.