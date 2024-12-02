De basis van American football: hoe je de sport speelt
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In deze beginnersgids voor American football leer je de grondbeginselen van het spel, van 'first downs' tot extra punten.
American football kan een spannende sport zijn om te spelen en naar te kijken, maar ook verwarrend als je er weinig van af weet. Lees verder om American football te begrijpen en een uitleg te krijgen over het doel, de puntentelling, het tijdsverloop, de posities en het spelverloop.
Scoren bij American football
Het doel van American football? Simpel: meer punten scoren dan de tegenstander. Bij American football kunnen spelers punten scoren door de bal over de doellijn in de 'end zone' te krijgen, bijvoorbeeld door de bal te gooien en te vangen, met de bal naar de end zone te rennen of de bal tussen de doelpalen te schoppen voor een velddoelpunt.
Een standaard American football-veld is 120 yards (110 meter) lang, rechthoekig van vorm, en is gemaakt van gras of turf. Het speelveld is iets meer dan 50 yards (45 meter) breed en precies 100 yards (90 meter) lang, met een end zone van 10 yards bij elke achterlijn. Deze end zones zijn de scoregebieden op het veld. Elk team probeert te scoren door de bal naar de end zone te brengen (door te rennen of te vangen).
Net voorbij elke end zone staan velddoelpalen, waar het team velddoelpunten kan scoren (daarover later meer). De doellijn is de lijn op het veld die de end zone van het speelveld scheidt.
"Wanneer de bal de doellijn passeert door een worp of een sprint, krijgt het team zes punten en heet het een touchdown", zegt Colton Korn, directeur spelerspersoneel van Liberty University, een programma van de National Collegiate Athletics Association (NCAA) in Lynchburg, Virginia. Voor de context: Divisie I is het hoogste niveau binnen interuniversitaire sporten, volgens de NCAA.
"Na [een touchdown] kun je een extra punt scoren door de bal te kicken, voor één extra punt, of je kunt voor een 'two-point conversion' gaan. Hierbij moet je opnieuw een touchdown scoren, maar dan vanaf de 3-yardlijn", geeft Korn aan.
Opmerking: in de National Football League worden two-point conversions genomen vanaf de 2-yardlijn, en extra punten worden getrapt vanaf de 15-yardlijn.
Als een team geen touchdown kan scoren in vier 'downs' (meer daarover hieronder), kan het bij de vierde down de bal tussen de doelpalen trappen en met dit velddoelpunt drie punten scoren. "Een punt telt alleen als de bal tussen de twee bovenste verticale palen wordt getrapt", zegt Korn.
Een andere manier waarop een team punten kan scoren (in de verdediging) is door een speler van de tegenpartij te tackelen in hun end zone. Als het aanvallende team de bal heeft en getackeld wordt in de eigen end zone, heet dat een 'safety' en krijgt het verdedigende team twee punten.
Spelverloop
American football begint met een aftrap, met speciale teamlinies van beide teams op het veld. Het team dat de aftrap neemt speelt in de verdediging, terwijl het ontvangende team in de aanval speelt. Het ontvangende team vangt de bal na de aftrap en probeert zo ver mogelijk over het veld te rennen, voordat ze worden gestopt (door getackeld te worden of buiten de lijnen te komen) door het aftrappende team. Na de aftrap komen de aanvals- en verdedigingslinies van beide teams het veld op.
Opmerking: het ontvangende team kan ook een touchback krijgen; dat is wanneer zij de bal vangen in de end zone en op één knie gaan, of wanneer de bal voorbij de end zone wordt getrapt. In dit geval begint hun aanval automatisch vanaf de 25-yardlijn.
"Het aanvallende team heeft vier kansen of pogingen, bekend als 'downs', om 10 yards te overbruggen", zegt Korn. "Zodra ze 10 yards verder zijn, zelfs als dat bij de tweede down is, worden de downs gereset, zodat de aanvaller weer vier pogingen heeft om nog eens 10 yards te overbruggen."
Aan het begin van elke wedstrijd stellen de teams zich op aan weerszijden van de scrimmage-lijn, de denkbeeldige lijn die het aanvallende team scheidt van de verdediging. De wedstrijd begint als de center de bal naar de quarterback speelt. De quarterback kan dan de bal afgeven voor een 'running play' om meters te maken of de bal naar een teamgenoot gooien die hem vangt en ermee naar de end zone rent.
Het doel van de verdediging is de aanval ervan te weerhouden in vier downs 10 yards verder te komen door balbezitters te tackelen en passes te blokkeren of te onderscheppen. De verdediging kan er ook voor zorgen dat het aanvallende team een 'fumble' maakt en de bal laat vallen. Vervolgens kan de verdediging de bal oppakken en in de aanval gaan door met de bal naar hun end zone te rennen voor een verandering in balbezit en — als ze geluk hebben — een touchdown.
"Als de verdediging succesvol is en het aanvallende team niet in staat is de 10 yards te halen, kunnen de aanvallers de bal bij de vierde down weggeven aan het andere team. Ze kunnen ook besluiten om ervoor te gaan en proberen de resterende meters te overbruggen met een worp of sprint", zegt Korn. "Maar als de aanvallende partij besluit de rest van de meters te maken en hier niet in slaagt, mag het andere team beginnen waar de bal op dat moment is."
Een andere optie die het aanvallende team heeft bij de vierde down, is om een velddoelpunt proberen te trappen als ze dicht genoeg bij de end zone zijn en zo drie punten te scoren (tegenover de zes die ze zouden scoren bij een touchdown). De bal gaat naar het andere team als de aanvallers het volgende doen:
- een velddoelpunt proberen te maken
- er niet in slagen om de eerste 10 yards te halen of een punt te scoren bij de vierde down
- een touchdown scoren (en een poging doen tot het extra punt of two-point conversion)
De winnaar van de wedstrijd is het team met de meeste punten als de tijd om is.
Als het aan het eind van het vierde kwart gelijkspel is, begint meestal de verlenging. De specifieke regels voor de verlenging verschillen per speelniveau en per competitie.
De basics van het tijdsverloop
American football-wedstrijden bestaan uit vier kwarten die elk 15 minuten duren. Toch duren wedstrijden meestal zo'n drie uur, met regelmatige onderbrekingen door time-outs, pauzes tussen kwarten, pauzes tussen de veranderingen in balbezit, en meer.
De tijd begint te lopen na de 'snap' (het achterwaarts doorgeven van de bal aan het begin) en wordt stopgezet in een aantal situaties, waaronder:
- wanneer een onvolledige pass wordt gegooid
- na het scoren van punten
- als een speler die balbezit heeft buiten de lijnen stapt in de laatste twee minuten van de eerste helft, of de laatste vijf minuten van de tweede helft
- time-outs (let op: elk team krijgt drie time-outs per helft)
- strafschoppen
- blessures
Spelers
Elk American football-team heeft een verdedigingslinie en een aanvalslinie, en spelers behoren vaak tot een van beide. Er is ook een speciale teamlinie, die het veld op gaat voor veranderingen in balbezit. Binnen de speciale teams zijn er 'kickoff teams', 'kickoff return teams', 'punt teams', 'punt return teams' en een groep voor velddoelpunten. Elke linie bestaat uit 11 spelers, dus er staan 11 spelers van elk team tegelijkertijd op het veld.
(Gerelateerd: Een beginnersgids voor posities in American football)
Aanvallende posities
Spelers in de aanval moeten meters maken en punten scoren door te rennen, gooien, vangen en passen. Daarnaast blokkeren ze spelers van de tegenpartij, zodat de quarterback tijd heeft om plays uit te voeren.
- Aanvalslinie: deze linie bestaat uit de tackle, left guard, center, right guard en right tackle. De spelers in de aanvalslinie starten aan het begin van elke wedstrijd op de scrimmage-lijn. Zij doen een 'pass block' bij de verdediging zodat de quarterback tijd heeft om de bal te gooien, of voeren een 'run block' uit zodat de running back of fullback met de bal kan lopen. De center gooit de bal achterwaarts naar de quarterback om de wedstrijd te laten beginnen.
- Quarterback: deze speler, ook wel 'QB', leidt de aanval. Aan het begin van de wedstrijd gooit de center de bal naar de quarterback, die de bal ofwel probeert te passen, aan een andere speler geeft of ermee over het veld loopt om meters te maken.
- Running back: deze speler krijgt de bal van de quarterback om zo ver mogelijk te rennen, maar kan ook 'catch plays' uitvoeren en blokkeren.
- Fullback: de fullback is de belangrijkste blokkeerder. Deze speler kan rennen en spelers blokkeren voor de quarterback en de running back, zodat deze spelers kunnen lopen zonder getackeld te worden.
- Wide receiver: wide receivers staan bekend om het vangen van passes. Soms wordt hun de bal aangegeven en blokkeren ze spelers. Wide receivers behoren ook tot de snelste lopers op het veld.
- Tight end: een tight end is een mix tussen een receiver en een offensive lineman. Deze speler blokkeert spelers voor de quarterback en de running back, en kan ook passes vangen.
Verdedigende posities
Het belangrijkste doel van de verdedigers is te voorkomen dat de aanvallende tegenstander scoort of 10 yards verder komt in vier downs. De verdediging doet dit door balbezitters te tackelen, spelers die de bal vangen te tackelen, passes te onderscheppen en fumbles te veroorzaken. Hoewel het niet hun belangrijkste rol is, kunnen deze spelers ook touchdowns scoren als ze een bal hebben onderschept of door een fumble in bezit krijgen.
- Verdedigingslinie: op de scrimmage-lijn tegenover de aanvalslinie van het andere team bevindt zich de verdedigingslinie. Deze bestaat uit drie tot vier spelers, waaronder twee defensive ends en één of twee defensive tackles. De verdedigingslinie is de eerste linie in de verdediging tegen de aanval van het andere team. Hun hoogste prioriteit is om aanvallende spelers te tackelen en te voorkomen dat ze verder komen.
- Linebacker: er staan altijd drie of vier linebackers op het veld, waaronder outside, inside en middle linebackers. Deze spelers dekken running backs, tight ends en wide receivers, jagen de aanvallende passer op en tackelen balbezitters.
- Cornerback: er staan twee tot vier van deze spelers op het veld. Zij zijn vaak de snelste spelers in de verdediging en dekken meestal wide receivers. Daarnaast proberen ze passes te blokkeren en te onderscheppen, en spelers die passes vangen te tackelen.
- Safety: dit omvat twee posities op het veld: strong safety en free safety. Safety's zijn de laatste verdedigingslinie. Ze spelen achterin het veld, maar verdedigen ook tegen renners. Ze verdedigen bij lange passes en tackelen balbezitters.
Speciale teams
Deze spelers voeren kickoffs, punts en velddoelpunten uit.
- Kicker: deze speler trapt de bal voor kickoffs en velddoelpunten.
- Punter: punters zijn verantwoordelijk voor 'punting', oftewel het schoppen van de bal naar het andere team als de aanvallers er niet in slagen tijdens een eerste down verder te komen.
- Kick returner: deze persoon ontvangt de bal van de kicker na de aftrap en probeert het veld over te steken om meters te maken.
- Punt returner: net als de kick returner ontvangt deze speler de bal van de punter en probeert het veld over te rennen om meters te maken.
- Long snapper: deze speler 'snapt' de bal — een langere afstand dan de center normaal gesproken doet — voor de kicker of punter.
Tekst: Amy Schlinger