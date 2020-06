Word een betere hardloper zonder te hardlopen

05. Plan je maaltijden



Net als dat een degelijk trainingsschema je voorbereidt op betere prestaties, kan ook een goed voedingsschema ervoor zorgen dat je boven jezelf uitstijgt. Een simpele manier om je dieet onder controle te houden, is door je maaltijden te plannen, aldus Maciel. "Maak een hele eenvoudige agenda voor de week met maaltijdideeën, en maak een boodschappenlijstje zodat je alles in één keer in huis hebt. (Tip: gebruik dezelfde agenda waar je ook je hardloopwork-outs hebt opgeschreven.) Als je zo je maaltijden plant, staan de onvermijdelijke haperingen in je leven — verslapen, waardoor je weinig tijd hebt om over het ontbijt na te denken, of laat thuiskomen en je geen zorgen meer willen maken over het avondeten — een goed voedingspatroon niet in de weg.



06. Neem 's avond een warme douche



Slaap is een makkelijk middel om je performance te verbeteren. Zo krijg je meer slaap: neem 90 minuten voordat je naar bed gaat een warm bad of een warme douche — wetenschappers noemen dit 'passieve verwarming'.



Warme baden en douches stimuleren je warmteregelingssysteem, waardoor de bloedstroom van je core naar je handen en voeten toeneemt. Dit helpt je lichaamstemperatuur te verlagen en je af te koelen, vertelt Cheri Mah, MD, wetenschapper aan het Human Performance Center van de universiteit van Californië in San Francisco en Nike Performance Council member, die gespecialiseerd is in slaap en performance bij topatleten. Dat komt nog bovenop de natuurlijke daling van de lichaamstemperatuur die ongeveer een uur voordat je meestal gaat slapen, begint. "Studies hebben aangetoond dat dit soort passieve verwarming de tijd om in slaap te vallen verkort en de duur van de diepe slaap verlengt, wat belangrijk is voor herstel", vertelt May.



07. Voeg een beetje toe om veel te krijgen



Hardlopen kan goed voelen. Het kan zelfs geweldig voelen. Maar als je te enthousiast wordt en te veel of te snel hardloopt, kan je training een vernietigend resultaat opleveren. "Het vaakst voorkomende probleem bij hardlopers zijn blessures door overbelasting — zoals plantaire fasciitis, achillespeesontsteking, iliotibiale-bandsyndroom en tibialis posterior tendonitis —, veroorzaakt door te veel belasting van een weefsel en te weinig herstel", aldus David McHenry, fysiotherapeut van Nike topatleten en krachtcoach.



Wil je voorkomen dat je je hardloopinspanningen verpest, maak dan hele kleine stapjes bij het uitbreiden van je trainingstijd. Dan hebben we het over een paar extra rondjes om je huis. Breid het aantal kilometers heel langzaam uit, niet meer dan 10 procent per week, dan loop je minder kans op blessures.



Als je tenslotte voor je lichaam zorgt, kun je altijd meer kilometers lopen.



