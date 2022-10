Cuando se trata del Liverpool FC, la pasión de Lil C es inquebrantable. Su firme enfoque en el trabajo y la música se ve reflejado en el espíritu tenaz de su club. "Como fans del Liverpool, hay una inmensa sensación de resiliencia y el espíritu de que 'puedes superar la adversidad cuando las cosas no salen como quieres'. Apenas estamos comenzado a ver el verdadero potencial y a alcanzar los objetivos que hemos esperado y deseado todo este tiempo. Creo que se trata de dicha idea de expectativa. Cuando la gente no espera mucho de ti y te pones de pie ante el desafío y entregas más de lo que esperaban, ese es el verdadero significado de la resiliencia. Los artistas experimentan esto todo el tiempo. La gente te puede decir, "No, esto no es lo suficientemente bueno. No, esto no suena de la forma en que yo quiero. No, no estás haciendo música que sea comercialmente viable. Sin embargo, se trata de la manera en que confrontas la duda y demuestras que están equivocados."

Lil C sugiere que hay paralelismos presentes al considerar la música y el deporte. "En el deporte los atletas son talentosos. En la música, los artistas tienen talento. El talento no es subjetivo. Está o no está presente, el hecho de que alguien lo valide o no, es irrelevante."

Como fan del Liverpool, Lil C ha tenido que aceptar que las cosas no salgan bien. Al paso de los años de tener expectativas no satisfechas, se esperaría ver un desgaste en ella, pero Lil C sigue siendo positiva incluso cuando su club esté tratando de lograr lo imposible.

"Simplemente reevalúa la situación, ignora las expectativas, sólo elimínalas y observa lo que sucede cuando la gente buena se reúne."