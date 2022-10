Leticia vive en São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil y el centro de una agitada escena de fútbol callejero. "Comencé a jugar cuando tenía aproximadamente seis años", afirma. "Al principio, era la única niña en la calle. Me decían que no era un deporte para mujeres, pero no me importaba porque era lo que más me gustaba, así que seguí haciéndolo".