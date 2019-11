Solo ocho años más tarde, el sueño de la infancia de Ekin comenzó a hacerse realidad. Junto con otras cuatro jóvenes de todo el mundo, ganó la competencia Nike's Dance en Los Ángeles. "Fue mágico", recuerda Ekin. "Me mostró que podía contar mi historia a escala global". Y no terminó allí: la competencia no fue solo un premio para mostrar en su currículum vitae. Ekin fue contratada como atleta de Nike, a la corta edad de 18 años.

El poder de Ekin brilló a través de sus actuaciones en todo el mundo. Pero para ella, la danza siempre fue más que solo la actuación. Era una necesidad, se trataba de autodescubrimiento y sanación. Finalmente, fue esto lo que comenzó su recorrido hacia una carrera en terapia mediante la danza. "Hubo un momento en que no bailé y no podía expresarme. Creo que eso me deprimió en ese momento", recuerda. "Sabía que quería hacer algo que me beneficiaría y ayudaría tanto a mí como a otras personas, ser artista no me alcanzaba".

Por eso, Ekin hizo algunos cambios: ahora es psicoterapeuta en danza y movimiento calificada. Trabaja en Estambul y en Londres. En el área clínica, trabaja en salud mental de adultos, para lo que lleva adelante sesiones de terapia grupales semanales en alojamientos para adultos con necesidades de salud mental graves y permanentes. En estas sesiones hay muchísimo movimiento y, la mayoría de las veces, música. Además, las personas comparten, hablan y se conectan mucho entre sí.