Vuelve a entrenar tus desequilibrios con ejercicios de movilidad

Por eso es que la movilidad es tan importante para volver a entrenar a nuestros cuerpos a moverse correctamente. Puede resultar tentador hacer solo la parte de cardio intensa de los entrenamientos, si crees que solo necesitas quemar la mayor cantidad de calorías y pasar por alto las secciones del calentamiento y el enfriamiento. Quizás estas partes no provoquen tanta emoción o, tal vez, no son cómodas porque le pides al cuerpo que se estire y se mueva de maneras diferentes... pero ¡justamente por eso es tan importante incorporarlas!



Hacer los ejercicios de movilidad y los estiramientos activos antes y después del entrenamiento ayuda al cuerpo a mantenerse estable y flexible. El calentamiento prepara mejor al cuerpo para los movimientos que harás durante el resto del entrenamiento, para que no sobrecompenses o te repitas esos patrones irregulares que te has enseñado a ti mismo con otros movimientos o posiciones repetitivas. El enfriamiento te prepara para que te muevas correctamente durante el resto del día.



Por eso, asegúrate de hacer el calentamiento y el enfriamiento para cada entrenamiento. ¡Es tan importante como la sección de cardio! Piensa que, al equilibrar el cuerpo, equilibras tu vida.