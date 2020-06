Lo que te rodea afecta lo que comes

Comienza con el lugar.

Una cocina desordenada y llena de cosas puede llevarte a hacer malas elecciones de comida en un santiamén, simplemente porque no encuentras o no puedes acceder con facilidad a lo que necesitas para comer de manera saludable, afirma Scott-Dixon. "Nunca te harás un batido verde si la batidora está tapada por el desorden de la encimera y el correo", dice.



Es importante tener un espacio limpio y libre de distracciones. Come mirando televisión, trabajando en la computadora o hablando por teléfono y no estarás presente en esa comida ni te sentirás satisfecho, según un estudio publicado en la revista de nutrición Appetite. Esto te hará mucho más propenso a querer comer un tentempié más tarde.