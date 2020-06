Por qué la variedad no siempre es la mejor opción

Seguramente, te divierte tener una gran variedad de entrenamientos. Pero, tal vez, esto no sea lo mejor para ti en términos de resultados. ¿Y si lo piensas de esta otra manera? La diversión podría provenir de dominar una destreza en particular y luego avanzar en ella hasta que seas todo un profesional. Allí es donde verás los resultados más visibles. Sigue leyendo para saber cómo hacer este cambio de mentalidad que va de un entrenamiento variado a un entrenamiento basado en los resultados para ti.

Con entrenamientos, muchas personas hacen todo y esperan mantener el hábito. Salen a correr un día, hacen una clase en línea para el torso al día siguiente, levantan pesas al otro día, y no repiten lo que hacen.



No hagas las cosas simplemente porque son novedosas, por probar algo nuevo. La clave está en otro lado: está en ser deliberado y en curar tus movimientos para obtener mejores resultados.



Es probable que parezca que los programas que diseño no tengan mucha variedad. Eso tiene un propósito.



Entiendo que la variedad puede ser sumamente divertida, porque nunca tienes la posibilidad de aburrirte, siempre estás tras algún nuevo movimiento que nunca antes has probado.



Sin embargo, con frecuencia, no obtendrás resultados con mucha variedad, porque no estás haciendo nada durante el tiempo suficiente para producir el efecto deseado.



Es necesario que sigas practicando un movimiento hasta que logres un nivel básico de excelencia al que luego puedas agregarle otro.