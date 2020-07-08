¿Los niños necesitan días de descanso?

Los niños tienen mucha energía, pero ¿necesitan descansar de tanto correr, jugar y saltar? Hablamos con algunos expertos de la industria y con los Nike Master Trainers para descubrirlo.



Si el cuerpo humano es extraordinario, los cuerpos de los jóvenes lo son más aún.



Solo piensa en cómo los niños pueden correr sin parar o volver a la acción después de jugar fútbol en el patio o saltar una hora en un trampolín como si nada. Según una investigación reciente publicada en la revista "Frontiers in Psychology", los niños tienen músculos resistentes a la fatiga, así como una capacidad innata para recuperarse más rápido de lo que lo hacen incluso los atletas de resistencia bien entrenados. El posible motivo: como sus cuerpos menos desarrollados generalmente no se mueven tan eficientemente como los nuestros, lo compensan usando energía aeróbica, que se basa en el oxígeno, para el ejercicio intenso. La energía aeróbica no produce el mismo lactato (sustancia que causa fatiga) que la energía anaeróbica, la cual utilizan los adultos durante el entrenamiento de alta intensidad y fuerza.