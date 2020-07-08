¿Los niños necesitan días de descanso?
Entrenamiento
Por Nike Training
Ser un niño es agotador en el buen sentido. Asegúrate de que descansen todo lo que necesitan.
Los niños tienen mucha energía, pero ¿necesitan descansar de tanto correr, jugar y saltar? Hablamos con algunos expertos de la industria y con los Nike Master Trainers para descubrirlo.
Si el cuerpo humano es extraordinario, los cuerpos de los jóvenes lo son más aún.
Solo piensa en cómo los niños pueden correr sin parar o volver a la acción después de jugar fútbol en el patio o saltar una hora en un trampolín como si nada. Según una investigación reciente publicada en la revista "Frontiers in Psychology", los niños tienen músculos resistentes a la fatiga, así como una capacidad innata para recuperarse más rápido de lo que lo hacen incluso los atletas de resistencia bien entrenados. El posible motivo: como sus cuerpos menos desarrollados generalmente no se mueven tan eficientemente como los nuestros, lo compensan usando energía aeróbica, que se basa en el oxígeno, para el ejercicio intenso. La energía aeróbica no produce el mismo lactato (sustancia que causa fatiga) que la energía anaeróbica, la cual utilizan los adultos durante el entrenamiento de alta intensidad y fuerza.
Los niños tienen músculos resistentes a la fatiga, así como una capacidad innata para recuperarse más rápido de lo que lo hacen incluso los atletas de resistencia bien entrenados.
Eso no significa que debas presionar a los niños a seguir después de una actividad física intensa en los días en que se sientan cansados. De hecho, debido a que los niños suelen ser honestos y están en sintonía con su cuerpo, siempre debes escucharlos e intentar acercarte a ellos con un movimiento de bajo impacto, dice Sue Falsone, especialista clínica diplomada en terapia física deportiva y miembro del Nike Performance Council. Por ejemplo, si están muy cansados para jugar, puedes decirles que se sentirán mejor si te acompañan a dar la vuelta al vecindario en bicicleta. O invítalos a estirarse imitando a un animal, por ejemplo, adoptando la postura del perro o el gato-vaca. El objetivo es demostrarles que mover el cuerpo, incluso cuando no quieren, puede ayudarlos a sentirse menos cansados, asegura Falsone.
Con eso en mente, es importante tener en cuenta que su cansancio probablemente no sea físico, dice el Nike Master Trainer Brian Nunez. "La mayoría de los niños no van a experimentar un exceso de entrenamiento, pero si haces que aprendan y realicen nuevos ejercicios y actividades regularmente, pueden sobrecargarse mentalmente. Pedirles que se concentren mucho puede ser agotador".
Para evitarlo, Nunez recomienda ayudar a los niños a aprender solo una nueva habilidad a la semana, como hacer sentadillas, y dejarlos que practiquen toda la semana. Incluso si se te unen a uno de los entrenamientos del programa Aventura de fitness con Brian y Bella Nunez, diles que su único objetivo de la semana es dominar ese movimiento y que la próxima semana podrán familiarizarse con las zancadas o las planchas. Por supuesto, aún querrán volver a repasar los ejercicios con el tiempo. La práctica es la práctica, y el movimiento es un viaje de toda la vida, dice Nunez.
"Déjalos elegir la actividad, como si fueran a elegir a qué quieren jugar en el recreo".
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Otro consejo profesional para cuando se sientan cansados mentalmente: alterna los días de actividades más estructuradas e intensas, es decir, entrenamiento, con algo que parezca un simple juego, afirma Nunez. "Déjalos elegir la actividad, como si fueran a elegir a qué quieren jugar en el recreo", agrega. Debe ser algo sin estructura, con pocas reglas, como los juegos de persecución. Incluso un poco de autonomía puede ayudarlos a sentir que la rutina es menos estricta, lo que refuerza el movimiento como lo que debería ser: algo divertido de lo que no quieran tomarse un descanso.