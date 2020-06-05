Fortalécete con movimientos excéntricos

No es solo para las sentadillas, ya que puedes convertir la mayoría de los movimientos en excéntricos. Prueba con las flexiones de brazos: céntrate solamente en hacer la fase descendente muy despacio y, luego, regresa a tu ritmo normal. Cuando incorpores la fase excéntrica de una flexión de brazos, observarás que los músculos estabilizadores y del torso trabajan mucho más, lo que suele ayudar a resolver cualquier debilidad o exceso de compensación. Este es uno de los movimientos que prefieren hacer mis clientes, puesto que les ayuda a desarrollarse para hacer más flexiones y con más fuerza. Por lo general, las personas hacen 10 repeticiones de cualquier manera y lo más pronto posible, pero, si se incorporan movimientos excéntricos, 10 de esas mismas repeticiones se sentirán mucho más y la fuerza aumentará más pronto.



Presta atención a los movimientos excéntricos en mis entrenamientos o prueba a hacerlos por tu cuenta cada vez que tengas flexiones de brazos o sentadillas en un entrenamiento (trata de hacerlos de forma excéntrica, reduciendo la velocidad de cada uno a 3 o 4 segundos). Si te centras en ese movimiento excéntrico, observarás cómo los mismos músculos trabajan de una forma totalmente distinta.