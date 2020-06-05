Fortalécete con movimientos excéntricos
Coaching and Nutrition
Por Betina Gozo
Cómo reducir la velocidad de lo que haces para obtener excelentes resultados.
¿Qué es un movimiento excéntrico? Es la parte descendente de un movimiento en el que se extienden los músculos y una forma excelente de fortalecerse sin equipo, usando solo el peso corporal. Así pues, por ejemplo, si haces una sentadilla, la fase descendente de esta es excéntrica. Cuando haces un movimiento excéntrico, tienes que disminuir la velocidad (aproximadamente entre 3 y 10 segundos en la fase descendente) para que puedas activar realmente cada uno de los músculos.
"No es solo para las sentadillas, ya que puedes convertir la mayoría de los movimientos en excéntricos".
Betina Gozo
No es solo para las sentadillas, ya que puedes convertir la mayoría de los movimientos en excéntricos. Prueba con las flexiones de brazos: céntrate solamente en hacer la fase descendente muy despacio y, luego, regresa a tu ritmo normal. Cuando incorpores la fase excéntrica de una flexión de brazos, observarás que los músculos estabilizadores y del torso trabajan mucho más, lo que suele ayudar a resolver cualquier debilidad o exceso de compensación. Este es uno de los movimientos que prefieren hacer mis clientes, puesto que les ayuda a desarrollarse para hacer más flexiones y con más fuerza. Por lo general, las personas hacen 10 repeticiones de cualquier manera y lo más pronto posible, pero, si se incorporan movimientos excéntricos, 10 de esas mismas repeticiones se sentirán mucho más y la fuerza aumentará más pronto.
Presta atención a los movimientos excéntricos en mis entrenamientos o prueba a hacerlos por tu cuenta cada vez que tengas flexiones de brazos o sentadillas en un entrenamiento (trata de hacerlos de forma excéntrica, reduciendo la velocidad de cada uno a 3 o 4 segundos). Si te centras en ese movimiento excéntrico, observarás cómo los mismos músculos trabajan de una forma totalmente distinta.