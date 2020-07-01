Entrenar a los niños con claridad

"Los niños realmente tienen mucha energía", explica Elaisa. Por eso, durante las sesiones, no dejes que se queden de pie sin hacer nada durante mucho tiempo. Intenta que la explicación del entrenamiento ocupe como máximo un 20% de la sesión para que los niños tengan mucho tiempo para estar activos. Solo asegúrate de darte el tiempo suficiente para comunicarte con claridad.



Es importante que te cuenten qué tal les va, en una escala de 1 a 5, para que ajustes los entrenamientos sobre la marcha. Elaisa ha comprobado que los niños responden bien a "celebrar las pequeñas victorias".



¡Y eso es todo! Si los 6 consejos te resultaron útiles, tenemos lo que necesitas con más consejos sobre cómo tu y tu familia pueden mantenerse en la cima de su deporte.