Entrenar a los niños con claridad

Orientar a los niños con claridad
Entrenamiento
Por Nike Training
Haz que las instrucciones sean claras y concisas para darles a los niños más tiempo para jugar.
Aprende a mantener a los niños entretenidos en sus actividades con instrucciones cortas y pertinentes. Esto hace que sea divertido para los niños y menos complejo para ti y resulta beneficioso para ambas partes.
Al pasar mucho tiempo en casa, los niños tienden a ponerse algo nerviosos y necesitan liberar energías. Para ayudarte, hemos extraído los puntos más importantes del compromiso Made to Play de Nike con los que descubrirás 6 consejos para orientar a los niños y mantenerlos en actividad.
El consejo de esta semana es "Claridad y brevedad". Elaisa Bonorden, coach de Girl Night Sessions de Nike en Skatehalle (Berlín) nos lo explica en detalle.
El conocimiento es la clave
Elaisa lleva años enseñando skateboarding a niños en Skatehalle. Esto es lo que nos recomienda: "Prueba el ejercicio antes para ver lo difícil que es. Te ayudará a comprender qué necesitan aprender en esa sesión y qué dificultades pueden surgirles". Además, les haces ver que lo tienes todo controlado y les das confianza. "Después, crea una estrategia, piensa cómo lo vas a enseñar y procura que tu explicación sea concisa".
"Cuanto más sepas del deporte que tus hijos practican, más claras serán tus instrucciones. Infórmate sobre ello antes de comenzar la sesión", agrega Elaisa.
Sé breve
"Los niños realmente tienen mucha energía", explica Elaisa. Por eso, durante las sesiones, no dejes que se queden de pie sin hacer nada durante mucho tiempo. Intenta que la explicación del entrenamiento ocupe como máximo un 20% de la sesión para que los niños tengan mucho tiempo para estar activos. Solo asegúrate de darte el tiempo suficiente para comunicarte con claridad.
Es importante que te cuenten qué tal les va, en una escala de 1 a 5, para que ajustes los entrenamientos sobre la marcha. Elaisa ha comprobado que los niños responden bien a "celebrar las pequeñas victorias".
¡Y eso es todo! Si los 6 consejos te resultaron útiles, tenemos lo que necesitas con más consejos sobre cómo tu y tu familia pueden mantenerse en la cima de su deporte.