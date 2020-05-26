Entrenar a los niños con ejercicios en casa

Entrenar a los niños en casa
Movimiento
Última actualización: 26 de mayo de 2020
Por Nike Training
Manteniendo a los niños activos con las 6 C del entrenamiento.
A estas alturas, ustedes ya son profesionales del entrenamiento en casa, pero para ayudarlos a mantener el ritmo, nos asociamos con Made to Playpara brindarte los mejores consejos sobre cómo entrenar a los niños, para que puedan llevar vidas más saludables y felices a pesar de estar más tiempo dentro de casa. Lee nuestras 6 C del entrenamiento para niños y haz que tu familia se una a los 16 millones de niños de todo el mundo que ya se están poniendo en actividad con Made to Play.
- Comienza con la confianza
Haz que los niños confíen en sus habilidades con repasos y registros de logros después del entrenamiento. Una buena idea sería hacer una tabla para pegar en el refrigerador con estrellas doradas que premien un buen esfuerzo.
- Fomenta la contribución
Asigna roles y responsabilidades para que todos sientan que tienen un papel que desempeñar. Cambia los juegos y ejercicios para que los niños se involucren más y pasen menos tiempo inactivos esperando.
- ¡Celebra!
Elogia en voz alta el esfuerzo, la determinación, la colaboración y el espíritu de equipo. La perseverancia debe ser recompensada tanto como el logro. Apoya a tu equipo chocando los cinco o con una palmada en la espalda, incluso después de los errores.
- Elige tu propia aventura
Haz preguntas y deja que los niños tomen decisiones, incluso deja que se hagan cargo del día. Pídeles que creen rutinas de entrenamiento, inventen bailes o establezcan desafíos para vencer juntos como equipo.
- Sé claro y conciso
Mantén las sesiones en 80/20. Pasa el 20% de las sesiones explicando el entrenamiento, pero mantén el otro 80% activo. Haz que los niños te cuenten cómo les va en una escala de 1 a 5 para que puedas ajustar los entrenamientos según sus necesidades.
- Mantente conectado
Reúnanse después de los entrenamientos y deja que los niños lleven la conversación. Sin sermones, solo platiquen.
Nuestros entrenadores de Made to Play pueden ayudarte a mejorar tus habilidades y ejercicios con tips, trucos y consejos sobre cada una de las 6 C.