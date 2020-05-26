Entrenar a los niños en casa

Movimiento
Última actualización: 26 de mayo de 2020

Por Nike Training

Entrenar a los niños con ejercicios en casa

Manteniendo a los niños activos con las 6 C del entrenamiento.

A estas alturas, ustedes ya son profesionales del entrenamiento en casa, pero para ayudarlos a mantener el ritmo, nos asociamos con Made to Playpara brindarte los mejores consejos sobre cómo entrenar a los niños, para que puedan llevar vidas más saludables y felices a pesar de estar más tiempo dentro de casa. Lee nuestras 6 C del entrenamiento para niños y haz que tu familia se una a los 16 millones de niños de todo el mundo que ya se están poniendo en actividad con Made to Play.

  1. Comienza con la confianza
    Haz que los niños confíen en sus habilidades con repasos y registros de logros después del entrenamiento. Una buena idea sería hacer una tabla para pegar en el refrigerador con estrellas doradas que premien un buen esfuerzo.
  2. Fomenta la contribución
    Asigna roles y responsabilidades para que todos sientan que tienen un papel que desempeñar. Cambia los juegos y ejercicios para que los niños se involucren más y pasen menos tiempo inactivos esperando.
  3. ¡Celebra!
    Elogia en voz alta el esfuerzo, la determinación, la colaboración y el espíritu de equipo. La perseverancia debe ser recompensada tanto como el logro. Apoya a tu equipo chocando los cinco o con una palmada en la espalda, incluso después de los errores.
  4. Elige tu propia aventura
     Haz preguntas y deja que los niños tomen decisiones, incluso deja que se hagan cargo del día. Pídeles que creen rutinas de entrenamiento, inventen bailes o establezcan desafíos para vencer juntos como equipo.
  5. Sé claro y conciso
    Mantén las sesiones en 80/20. Pasa el 20% de las sesiones explicando el entrenamiento, pero mantén el otro 80% activo. Haz que los niños te cuenten cómo les va en una escala de 1 a 5 para que puedas ajustar los entrenamientos según sus necesidades.
  6. Mantente conectado
     Reúnanse después de los entrenamientos y deja que los niños lleven la conversación. Sin sermones, solo platiquen.

Nuestros entrenadores de Made to Play pueden ayudarte a mejorar tus habilidades y ejercicios con tips, trucos y consejos sobre cada una de las 6 C.

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Publicado originalmente: 30 de abril de 2020