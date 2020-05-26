Entrenar a los niños con ejercicios en casa

A estas alturas, ustedes ya son profesionales del entrenamiento en casa, pero para ayudarlos a mantener el ritmo, nos asociamos con Made to Playpara brindarte los mejores consejos sobre cómo entrenar a los niños, para que puedan llevar vidas más saludables y felices a pesar de estar más tiempo dentro de casa. Lee nuestras 6 C del entrenamiento para niños y haz que tu familia se una a los 16 millones de niños de todo el mundo que ya se están poniendo en actividad con Made to Play.