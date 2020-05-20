Entrenamiento de 7 minutos en familia

7 minutos para quemar energía en familia
Movimiento
Por Nike Training
Prueba este entrenamiento familiar para mantenerse llenos de energía.
Últimamente, con tanto tiempo que pasamos en casa, probablemente encorvados frente a las pantallas, es importante brindarles a los niños tiempo de estirarse, moverse y jugar. Te presentamos un entrenamiento familiar que puedes probar con tus niños para mantenerlos llenos de energía.
Los cuerpos de los niños necesitan moverse después de estar horas estudiando o navegando en sus pantallas, y los niños saben mejor que nadie cómo jugar. Así que, ¿por qué no hacerlos tu pareja de entrenamiento para moverse juntos?
La cura contra el escritorio
Esta rutina de 7 minutos para distender todo el cuerpo está diseñada para ser una cura contra el mal de estar encorvados en el escritorio. Así que, si los niños que están a tu cargo han pasado más tiempo de lo usual en las pantallas, llámalos y da clic en el botón de reproducción.
Para agregar un poco más de diversión, ¿por qué no los retas a mantener el equilibrio por más tiempo mientras abrazan cada rodilla? ¡Quien pierda primero el equilibrio tiene que hacer otra ronda! ¡Quien permanezca parado por más tiempo puede sugerir un movimiento extra para que toda la familia lo haga!
Para obtener más juegos y actividades para mantener a los niños en movimiento busca 'Para toda la familia' en la app NTC.