Entrenamiento de 7 minutos en familia

Esta rutina de 7 minutos para distender todo el cuerpo está diseñada para ser una cura contra el mal de estar encorvados en el escritorio. Así que, si los niños que están a tu cargo han pasado más tiempo de lo usual en las pantallas, llámalos y da clic en el botón de reproducción.



Para agregar un poco más de diversión, ¿por qué no los retas a mantener el equilibrio por más tiempo mientras abrazan cada rodilla? ¡Quien pierda primero el equilibrio tiene que hacer otra ronda! ¡Quien permanezca parado por más tiempo puede sugerir un movimiento extra para que toda la familia lo haga!



Para obtener más juegos y actividades para mantener a los niños en movimiento busca 'Para toda la familia' en la app NTC.