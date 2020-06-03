Comienza a cumplir tus objetivos

Cómo comenzar a cumplir tus objetivos
Actitud
Por Nike Training
Obtén la información que necesitas para lograr tus objetivos de bienestar.
Ahora que ya estableciste tus objetivos, haz que esos hábitos saludables se consoliden con estos sencillos consejos de Ryan Flaherty, director sénior de alto rendimiento de Nike.
Tienes la mejor intención de entrenar con regularidad, comer de forma más saludable y dormir más. Pero ¿cómo puedes convertir todo esto realidad? Transforma la ambición en acción planteando tus objetivos como hábitos: designa un momento específico en tu rutina diaria para practicarlos, tal y como recomienda el director sénior de alto rendimiento de Nike Ryan Flaherty. Esto significa que debes incluir el hábito (como practicar yoga o hacer la comida) en tu calendario, de la misma manera que lo harías con una cita médica o una reunión de trabajo.
Cuantos más detalles agregues, más probable será que lo consolides. Incluye lo que deseas lograr exactamente y conviértelo en un compromiso recurrente. Por ejemplo, programa una salida al aire libre de 5 kilómetros cada lunes al mediodía o un paseo para ir a comprar productos frescos cada domingo por la mañana.
"Transforma la ambición en acción planteando tus objetivos como hábitos: designa un momento específico en tu rutina diaria para practicarlos"
Ryan Flaherty, director sénior de alto rendimiento de Nike
Puede parecer muy simple, pero el efecto es radical. Al crear este tipo de previsibilidad en lo que deseas lograr, tomas el control de tu tiempo y comienzas a formar nuevos hábitos que te ponen rumbo a conseguir cualquier objetivo.
Agrega nuevos hábitos a los ya existentes
Piensa en todos esos hábitos diarios en los que nunca piensas, como lavarte los dientes o ver una serie por la noche. Ahora, imagina que cada vez que haces todas esas cosas, agregas una acción nueva que quieres convertir en hábito.
Por ejemplo, si quieres entrenar la fuerza, puedes hacer sentadillas con peso corporal mientras te cepillas los dientes. Y si quieres trabajar la movilidad, puedes usar un rodillo de espuma mientras ves la tele. Agregar nuevos comportamientos a hábitos ya existentes te ofrece un recordatorio automático y se ha demostrado que te ayuda a conseguir tus objetivos a largo plazo.