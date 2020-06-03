Comienza a cumplir tus objetivos

Ahora que ya estableciste tus objetivos, haz que esos hábitos saludables se consoliden con estos sencillos consejos de Ryan Flaherty, director sénior de alto rendimiento de Nike.



Tienes la mejor intención de entrenar con regularidad, comer de forma más saludable y dormir más. Pero ¿cómo puedes convertir todo esto realidad? Transforma la ambición en acción planteando tus objetivos como hábitos: designa un momento específico en tu rutina diaria para practicarlos, tal y como recomienda el director sénior de alto rendimiento de Nike Ryan Flaherty. Esto significa que debes incluir el hábito (como practicar yoga o hacer la comida) en tu calendario, de la misma manera que lo harías con una cita médica o una reunión de trabajo.



Cuantos más detalles agregues, más probable será que lo consolides. Incluye lo que deseas lograr exactamente y conviértelo en un compromiso recurrente. Por ejemplo, programa una salida al aire libre de 5 kilómetros cada lunes al mediodía o un paseo para ir a comprar productos frescos cada domingo por la mañana.