Cómo motivar a los niños a moverse

A partir de ahí, puedes trabajar sobre una base. Después de un par de semanas de movimiento regular, Cutaia sugiere hacerles preguntas como "¿Qué se siente estar en tu cuerpo?" o "¿Qué es capaz de hacer tu cuerpo que no creías que podría hacer?". Fomentarás una conexión saludable con su cuerpo, y su lógica debería entrar en juego naturalmente. También te recomienda dejar que la biología haga el trabajo por ti. No tienes que forzar el tema. "Dado que estamos hechos para estar en movimiento, cuando los niños realizan suficiente actividad, la idea de que el movimiento es bueno para ellos hace clic en su cerebro".



Si bien enseñarles a tus hijos todos los beneficios del ejercicio puede parecer una buena idea, es mejor que no menciones el tema de la biología. "Los adultos tienden a hacer algo cuando el 'porqué' está relacionado con la ciencia, pero los niños generalmente se inspiran más cuando el 'porqué' está relacionado con una historia", dice Brian Nunez, Nike Master Trainer.



Por ejemplo, en lugar de decirle a tu hijo que los saltos en cuclillas le darán piernas fuertes y resistentes, describe cómo una rana hambrienta necesita patas fuertes y rápidas para saltar a través de un estanque y atrapar más moscas, y cómo practicar sus saltos la hace más y más rápida. O la próxima vez que hagan un ejercicio basado en la velocidad, como saltos de tijera, diles que su bailarín o jugador de baloncesto favorito se mueve muy rápido sobre sus pies debido a ejercicios como estos.



Cuando hablas de cosas y utilizas un lenguaje que ellos entienden, es mucho más probable que quieran moverse y disfrutarlo.