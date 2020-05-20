Estar más presente en tu práctica 

Durante nuestra vida cotidiana, es fácil quedar atrapados en nuestros propios pensamientos, especialmente en este momento. En este video, los Nike Master Trainers, Branden Collinsworth y Alex Silver-Fagan, comparten sus consejos sobre cómo mantenerse atento y presente, sin importar cuál sea la situación. Aprende a lidiar con el estrés, a mejorar tu rendimiento y a enfocarte en lo que realmente es importante mediante el uso de estas estrategias simples.



El yoga y el mindfulness tienen el poder de aterrizarnos en el presente, de recordarnos lo que ya tenemos y quiénes somos. Así que la próxima vez que sientas que tus pensamientos caen en la preocupación por el futuro o en arrepentimientos del pasado, tómate un minuto para respirar y volver a concentrarte. Los Nike Master Trainers Branden Collinsworth y Alex Silver-Fagan están aquí para mostrarte cómo ser más consciente en tu práctica de yoga y en la vida cotidiana.