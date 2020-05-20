Estar más presente en tu práctica 

Actitud
Última actualización: 20 de mayo de 2020

Por Nike Training

Estas estrategias te ayudarán a ponerte en sintonía y volver a tu centro.

Durante nuestra vida cotidiana, es fácil quedar atrapados en nuestros propios pensamientos, especialmente en este momento. En este video, los Nike Master Trainers, Branden Collinsworth y Alex Silver-Fagan, comparten sus consejos sobre cómo mantenerse atento y presente, sin importar cuál sea la situación. Aprende a lidiar con el estrés, a mejorar tu rendimiento y a enfocarte en lo que realmente es importante mediante el uso de estas estrategias simples.

El yoga y el mindfulness tienen el poder de aterrizarnos en el presente, de recordarnos lo que ya tenemos y quiénes somos. Así que la próxima vez que sientas que tus pensamientos caen en la preocupación por el futuro o en arrepentimientos del pasado, tómate un minuto para respirar y volver a concentrarte. Los Nike Master Trainers Branden Collinsworth y Alex Silver-Fagan están aquí para mostrarte cómo ser más consciente en tu práctica de yoga y en la vida cotidiana.

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Publicado originalmente: 13 de mayo de 2020