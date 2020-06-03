Alcanza tus objetivos con rutinas diarias
Entrenamiento y nutrición
Por Nike Training
Cómo comenzar y acabar el día con motivación mediante "rutinas conscientes".
¿Alguna vez te preguntaste por qué tienes las mismas rutinas cada mañana y cada noche? Es probable que todos los días duermas en el mismo lado de la cama, bebas el mismo café, comas lo mismo y hagas la misma rutina de entrenamiento. Que estos patrones se repitan no tiene por qué ser algo "malo". Pueden tratarse de hábitos normales y saludables. El problema surge cuando no hay un propósito concreto detrás de ellos. Y debería haberlo.
Una de las diferencias entre las personas que rinden al máximo y las que no son las "rutinas conscientes", es decir, las que se llevan a cabo por un motivo específico y se crean especialmente para ayudar a cumplir ciertos objetivos personales.
Creo que establecer rutinas de mañana y tarde con un propósito específico es una de las claves más importantes para alcanzar tu máximo potencial. Estos hábitos fomentan la positividad y son una forma de decirle al mundo que tienes claras las razones por las que inviertes tiempo haciendo ciertas cosas con una motivación específica y que no te desviarás de tu propósito.
"Las 'rutinas conscientes' son hábitos que se llevan a cabo por un motivo específico y se crean especialmente para ayudar a cumplir objetivos personales".
Para establecer estas rutinas, empieza por reservar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Aprovecha este momento para hacer algo sencillo que te haga disfrutar y, lo más importante, que te ayude a conseguir tu objetivo. Puede ser que ya tengas una rutina establecida para empezar y acabar el día y simplemente necesites modificar o añadir algún hábito para actuar en sincronía con lo que te motiva.
Por ejemplo, si tu motivación es mantener tu bienestar general y mejorar tu rendimiento en el trabajo, quizá sea una buena idea beber agua cada mañana, meditar unos minutos y ponerte tu calzado de running para correr un poco o asistir a una de nuestras minisesiones de yoga desde casa. Todas las noches, relájate durante un momento con tu música favorita mientras utilizas el rodillo de espuma, reflexionas sobre los aspectos positivos de tu día y estableces un plan para el día siguiente. Estos pequeños momentos para recargar energía pueden parecerte insignificantes al principio, pero con el tiempo te ayudarán a verlo todo con una actitud más positiva.
Tanto si vas a incorporar nuevos hábitos desde cero como si vas a modificar tu rutina actual, reflexiona sobre si lo que haces todos los días igual contribuye a lograr tus objetivos. Pregúntate si tu rutina te ayuda a sacar lo mejor de ti cada mañana y si por las tardes tus hábitos te ayudan a relajarte y recargar energía.
"Estos pequeños momentos para recargar energía pueden parecerte insignificantes al principio, pero con el tiempo te ayudarán a verlo todo con una actitud más positiva".
Tus respuestas a estas preguntas son muy importantes, porque la manera en la que comienzas y acabas el día tiene consecuencias directas en tu estilo de vida. Una buena rutina de mañana te aportará la energía necesaria para afrontar el día y una rutina de noche consciente te preparará para levantarte de la cama con motivación y aumentará tus ganas de darlo todo al día siguiente.
Somos lo que hacemos día tras día, y nuestro camino está condicionado por la actitud con la que nos enfrentamos a la vida. Utiliza tus rutinas para tomar el control, hacer lo que realmente te motive y sacarle el máximo partido al estilo de vida que quieras llevar.