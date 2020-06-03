Alcanza tus objetivos con rutinas diarias

Para establecer estas rutinas, empieza por reservar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Aprovecha este momento para hacer algo sencillo que te haga disfrutar y, lo más importante, que te ayude a conseguir tu objetivo. Puede ser que ya tengas una rutina establecida para empezar y acabar el día y simplemente necesites modificar o añadir algún hábito para actuar en sincronía con lo que te motiva.



Por ejemplo, si tu motivación es mantener tu bienestar general y mejorar tu rendimiento en el trabajo, quizá sea una buena idea beber agua cada mañana, meditar unos minutos y ponerte tu calzado de running para correr un poco o asistir a una de nuestras minisesiones de yoga desde casa. Todas las noches, relájate durante un momento con tu música favorita mientras utilizas el rodillo de espuma, reflexionas sobre los aspectos positivos de tu día y estableces un plan para el día siguiente. Estos pequeños momentos para recargar energía pueden parecerte insignificantes al principio, pero con el tiempo te ayudarán a verlo todo con una actitud más positiva.



Tanto si vas a incorporar nuevos hábitos desde cero como si vas a modificar tu rutina actual, reflexiona sobre si lo que haces todos los días igual contribuye a lograr tus objetivos. Pregúntate si tu rutina te ayuda a sacar lo mejor de ti cada mañana y si por las tardes tus hábitos te ayudan a relajarte y recargar energía.