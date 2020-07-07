6 minutos de sudor para toda la familia

Si bien siempre es bueno mover el cuerpo, hoy también ejercitaremos la mente. Elige una categoría, es decir, alimentos morados, cereales favoritos, palabras que comiencen con "u", luego, con cada repetición, recorre la sala y haz que cada miembro de la familia mencione algo de esa categoría. Por ejemplo, durante los saltos, todos deben nombrar a un atleta famoso. Si alguien se queda callado o repite una respuesta, debe repetir el movimiento.



¿No se te ocurren otras categorías? La respuesta está justo en frente de ti. Pídeles a los niños que enciendan su imaginación para encontrar algunas opciones divertidas.