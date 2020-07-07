6 minutos de sudor para toda la familia

6 minutos para sudar en familia
Asesoramiento
Por Nike Training
Este entrenamiento rápido está diseñado para activar la mente y el sistema circulatorio.
Este ejercicio puede ser corto, pero tiene un gran impacto. En menos de diez minutos, trabajarás más que solo tu cuerpo. Tú y tu familia ejercitarán su imaginación combinando repeticiones con divertidos ejercicios mentales.
6 minutos para sudar
¡Es tiempo de entrenamiento familiar! Esta semana, nuestro tema es la paciencia y la persistencia. Por lo tanto, respira profundo y combina esfuerzos con el entrenamiento de hoy, que seguramente te hará entrar en calor y agotará. Además, son solo 6 minutos, así que pueden hacerlo niños de todas las edades. Reúne a la familia y a sudar.
Entrenamiento para el cerebro
Si bien siempre es bueno mover el cuerpo, hoy también ejercitaremos la mente. Elige una categoría, es decir, alimentos morados, cereales favoritos, palabras que comiencen con "u", luego, con cada repetición, recorre la sala y haz que cada miembro de la familia mencione algo de esa categoría. Por ejemplo, durante los saltos, todos deben nombrar a un atleta famoso. Si alguien se queda callado o repite una respuesta, debe repetir el movimiento.
¿No se te ocurren otras categorías? La respuesta está justo en frente de ti. Pídeles a los niños que enciendan su imaginación para encontrar algunas opciones divertidas.
Entrenamiento para el cerebro
Si bien siempre es bueno mover el cuerpo, hoy también ejercitaremos la mente. Elige una categoría, es decir, alimentos morados, cereales favoritos, palabras que comiencen con "u", luego, con cada repetición, recorre la sala y haz que cada miembro de la familia mencione algo de esa categoría. Por ejemplo, durante los saltos, todos deben nombrar a un atleta famoso. Si alguien se queda callado o repite una respuesta, debe repetir el movimiento.
¿No se te ocurren otras categorías? La respuesta está justo en frente de ti. Pídeles a los niños que enciendan su imaginación para encontrar algunas opciones divertidas.