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Laufschuhe für Leichtathletik: strapazierfähige Designs
Sei es beim letzten Sprint zur Ziellinie oder wenn du gerade eine Runde nach der anderen drehst: In dieser Kollektion findest du Leichtathletik-Schuhe, die deine Leistung voll und ganz unterstützen. Entdecke leichte Designs mit luftigen Obermaterialien sowie Varianten, die durch individuelle Mesh-Lagen an den wichtigsten Stellen für zuverlässige Atmungsaktivität sorgen. Deine neuen Laufschuhe für die Leichtathletik sollen etwas flexibel sein? Dann solltest du dir die Modelle mit vier oder sechs austauschbaren Spikes genauer anschauen – sie liefern auf verschiedenen Bodenarten hervorragende Traktion. Außerdem findest du hier anpassbare Schuhe, die für mittellange und lange Rennen entworfen sind. Einige Paare haben übrigens auch Gummi-Besätze an der Ferse, die besonders gute Traktion ermöglichen und somit nach der Ziellinie zuverlässig bremsen.
Die Leichtathletik-Schuhe von Nike haben aber auch beim Thema Komfort die Nase vorn. Achte beispielsweise auf die Polsterung am Mittelfuß und in der Ferse, die ein federndes Gefühl kreieren, und somit selbst bei langen Strecken für hervorragenden Tragekomfort sorgt. Gleichzeitig entsteht mehr Dynamik für das Abtreten beim nächsten Schritt. Entdecke zudem Paare, die im Vorfuß mit Air Zoom-Elementen ausgestattet sind. Diese reaktionsfähige Art der Polsterung wird durch zwei integrierte Kammern ermöglicht, die die Kraft deiner Bewegungen in mehr Energie und optimalen Halt umwandeln. Eine flache, solide Schuhbasis fördert die Stabilität zusätzlich. Wir haben einige Designs im Inneren auch mit erhöhten Sohlen versehen, damit deine Spikes bei allen Bewegungen optimale Kontrolle versprechen. Wenn du ein eng anliegendes Tragegefühl magst, wähle Nike Leichtathletik-Schuhe, die mit einer Mittelfußstütze ausgestattet sind und diesen Bereich besonders unterstützen.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn auch du das möchtest, shoppe Leichtathletik-Schuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.